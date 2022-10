Un pas innovant dans la lutte contre la malnutrition

Grâce aux financements de l’Ambassade de France, l’UNICEF appuie le secteur privé dans la lutte contre la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans

Akeza Labelle Bella

La Petite et Moyenne Entreprise (PME) Tumaini company est un conglomérat industriel basé à Muyinga, qui produit de la farine à haute valeur nutritive. Elle est parmi les 5 PMEs bénéficiaires d’un appui financier de l’UNICEF dans le projet « FARNUT-UBWIZA BUCA MUKANWA : Femmes Actives et Responsables dans la lutte contre la malnutrition », un projet qui a pour but de soutenir les PMEs dans la production de produits à haute valeur nutritive pour la lutte multisectorielle contre la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans au Burundi.

‘Une bonne nutrition est essentielle dans la vie de nos enfants et dans la communauté en général. Nous avons choisi d'investir dans ce domaine pour essayer d’accroître l'accessibilité et la disponibilité des aliments à haute valeur nutritionnelle afin de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle par l'identification et la production d'aliments et de produits locaux à haute valeur nutritionnelle pour l'alimentation des jeunes enfants à partir de 6 mois,’’ nous explique Waleed Nzobonankira, Chef de production et qualité à Tumaini Company.

La disponibilité et l'accès aux aliments nutritifs restent un défi pour plusieurs ménages. Plus de 67% de la population burundaise n'a pas les moyens de s'offrir un régime alimentaire nutritif sur le marché. Les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en raison de l'inégalité entre les sexes et des vulnérabilités structurelles. Avec plus de 50% de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, le Burundi est l'un des pays où la prévalence du retard de croissance est la plus élevée, dépassant largement les seuils fixés par l'Organisation Mondiale de la Santé. Muyinga est l’une des provinces les plus gravement touchées par l'insécurité nutritionnelle avec des facteurs sous-jacents à multiples facettes tels que la pauvreté, un accès limité aux aliments riches en micronutriments tels que la vitamine A, les protéines et le fer.

Le projet a appuyé la petite et moyenne Entreprise dans la production, le suivi de la certification et normalisation d’aliments de complément à haute valeur nutritionnelle destinés à l’alimentation des enfants de moins de 5 ans. Ceci dans le respect des normes standards d’hygiène et de production, tout en apportant les besoins nutritionnels nécessaires pour le développent de l’enfant.

‘La formation que nous avons reçue dans le cadre du projet a amélioré la qualité, et la rapidité de notre travail, ce qui, à son tour, a amélioré notre productivité. Avant, il nous fallait au moins 5 jours pour répondre à une commande, aujourd'hui il ne faut que 24 heures, par exemple, nous produisions 2 tonnes par semaine, maintenant nous en produisons 6. En plus de la formation, nous avons reçu des machines avec une technologie avancée, ce qui nous a permis tout ceci,’’ a expliqué Waleed

La PME Tumaini Company a une expérience reconnue dans la production des aliments à haute valeur nutritionnelle, et suit rigoureusement un protocole de fabrication qui lui est propre.

‘’Notre bouillie est composée de sorgho, soja, maïs et blé. Nous accordons beaucoup d’attention aux mesures données par le Bureau Burundais de Normalisation (BBN), et nous remercions UNICEF pour tout appui fourni,’’ nous dira Waleed

Citegetse Jacqueline est bénéficiaire du projet car son enfant consomme cette bouillie des farines à haute valeur nutritive. ‘’Nous avons beaucoup apprécié la bouillie, bien que la quantité que nous recevions était minime, du fait que nous devions partager avec les autres qui avaient le même problème que nous car on est très nombreux ici dans notre communauté. Les changements n'ont pas tardé à se manifester chez nos enfants, mon fils est passé de 6 kg à 7,5 kg en l'espace de deux semaines, il est devenu beaucoup plus actif. Nous disons merci aux donateurs ainsi qu’à leurs partenaires’’ témoigne Jacqueline

Grâce aux financements de l’Ambassade de France, l'UNICEF a aussi fourni un appui technique et financier à Tumaini Company en matière de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant, l’alimentation de la femme enceinte et allaitante et sur l’utilisation des nouveaux produits à haute valeur nutritionnelle développés par la PME