Soutien à la sécurité alimentaire par le renforcement de la résilience des ménages en Burundi

Full title of the project: Soutien à la sécurité alimentaire par le renforcement de l’autonomie et la résilience des ménages dans la province de Cankuzo

Target areas: Commune de Cendajuru, province de Cankuzo

Recipient:Burundi

Donor:France

Contribution: 300 000 USD

Project code: OSRO/BDI/604/FRA

Objective: Réduire l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et accroître la résilience des populations rurales vulnérables dans la province de Cankuzo.

Key partners:

Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage, la Direction provinciale de l’agriculture et de l’élevage (DPAE) de Cankuzo, l’Office national de contrôle et certification des semences (ONCCS) et une organisation non gouvernementale.

Beneficiaries reached: 2 000 ménages

Activities implemented:

Distribution aux 2 000 ménages bénéficiaires, dont 52 pour cent dirigés par des femmes, de 46 731 kg de semences de haricot, 4 000 000 de boutures de patate douce, 8 000 houes, 182 kg de semences maraîchères, 2 000 arrosoirs et 1 000 pulvérisateurs.

Formations visant à renforcer les connaissances agricoles, alimentaires et nutritionnelles de 31 formateurs de formateurs dont 27 leaders d’organisations de producteurs agricoles organisés autour des champs-écoles-paysans et quatre agents de l’organisation non gouvernementale ADIC qui ont relayé les formations. Au total 2 230 personnes dont 41 pour cent de femmes ont été formés.

Impact: