Rumonge/ONU Femmes : Vulgarisation du contenu de l’Agenda National des femmes

La province de Rumonge en collaboration avec ONU Femmes a réuni mercredi 27 juin 2018, les femmes leaders, les représentants des services et des partis politiques au niveau provincial pour les informer sur le contenu de l’agenda national des femmes dans la consolidation de la paix.

Par rapport à ce sujet, Léonie Ndikumagenge, représentante du groupe femmes en province Rumonge a indiqué qu’il est impératif que les préoccupations des femmes soient tenues en considération au cours du dialogue inter burundais.

Elle a également ajouté qu’au cours du dialogue inter burundais qui s’est tenu après les événements de 2015, la femme n’a pas été invitée, raison pour laquelle les associations des femmes sont regroupées pour que leur voix puisse porter plus loin surtout en ce qui concerne la consolidation de la paix.

Léonie Ndikumagenge a fait savoir que l’agenda est constitué de 4 piliers à savoir la participation de la femme pour la paix et la sécurité, la prévention , la protection et le relèvement communautaire. Elle a souhaité qu’au cours de la phase préparatoire de tout processus de dialogue inter burundais, la femme soit tenue en considération, en préparant les acteurs à écouter la voie des femmes en phase du dialogue proprement dit, de faire intégrer les besoins des femmes en phase de rédaction du document final et dans sa mise en œuvre.

Les unions illégales où un homme en couple avec plusieurs femmes ont été évoquées comme un des freins à l’épanouissement de la femme dans le cadre de la consolidation de la paix en province Rumonge. A ce propos, il a été demandé qu’au moment de la régularisation, soit reconnue légitime la 1ère épouse entrée au foyer.

Jean Marie Nduwimana, Conseiller Principal du Gouverneur de Rumonge a fait savoir que la province reconnaît légitime la 1ère épouse à condition qu’elle soit toujours en couple avec le mari. Il a demandé aux participants de vulgariser le contenu de l’agenda national des femmes au niveau des communes, des zones et des collines.