Rumonge : Les Volontaires De La CRB À Pieds Fermes Contre Le Choléra

La province de Rumonge a commencé l’année 2019 en pleine épidémie de choléra. Alors que le premier cas suspect s’était déclaré le 22 décembre de l’année dernière, l’on enregistre aujourd’hui 138 cas dont malheureusement un décès. Trois patients sont encore sous perfusion au centre de traitement du choléra à Rumonge.

Le choléra prend de plus en plus allures cycliques dans cette jeune province du sud du Burundi malgré l’action incessante des volontaires de la Croix-Rouge. »On ne se lasse pas et nous sommes convaincus que nous finirons par éradiquer cette épidémie ou du moins diminuer son ampleur », livre Languide NIZIGAMA, Secrétaire Provincial de la Croix-Rouge.

Pour le moment, les volontaires de la Société Nationale sont occupés à la pulvérisation et à l’animation des séances sensibilisation à l’hygiène à travers le cinéma mobile. A l’heure actuelle, plus de mille ménages ont été pulvérisés et sensibilisés à l’hygiène. En outre, des produits dits aquatabs ont été distribués pour le traitement de l’eau à domicile.

Les localités qui ont été plus frappées que d’autres dépassent la dizaine. Il s’agit de Gatete, Nkayamba, Mutambara, Centre urbain,Kanyenkoko,Iteba,Mwange,Minago,Muturirwa,Kizuka et Gihwanya.