Rapport de Situation sur la Réponse à la Pandémie due au Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - Rédigé et publié le 5 juillet 2021

Résumé de la situation

❖ Parmi les douze nouveaux cas rapportés ce 4 juillet 2021, on dénombre seulement deux cas communautaires dépistés à Bujumbura.

❖ Les douze autres cas sont importés et ont été dépistés au niveau des points d’entrée. On dénombre six cas dépistés à l’aéroport en provenance de Rwanda (3 cas), du Kenya (2 cas) et de l’Ethiopie (1 cas) ; puis six cas au niveau de trois points d’entrée terrestre dont un cas au point d’entrée de Kobero à Muyinga et un cas au niveau de Mugina en provenance de la Tanzanie (2 cas) et quatre cas au point d’entrée de Gatumba en provenance de la RD Congo.

❖ Aucun nouveau contact sous suivi n’a été testé positif au coronavirus 2. Au total, ce sont 817 contacts connus qui sont devenus positifs coronavirus SARS-CoV-2 depuis le 31 mars 2021 sur un total de 30270 contacts identifiés et listés ; soit une incidence de 2,70%. On dénombre seulement cinq nouveaux contacts identifiés et listés ce jour. Il n’y a pas eu de contact qui ont été sortis du suivi. Il reste sous suivis 287 contacts à la date du 04 juillet 2021.

❖ Au cours des 14 derniers jours (21 juin au 04 juillet 2021), ce sont au total 83 cas de Covid-19 qui ont été rapportés. Ils proviennent de neuf districts sur les 47 districts, soit 19,15% qui sont répartis dans sept provinces sanitaires (38,89%) sur les 18 que compte le Burundi. Cette répartition géographique des cas de Covid-19 au cours de cette période traduit la circulation du coronavirus dans le pays en dépit de la baisse du nombre de nouveaux cas au cours des 14 derniers jours.

❖ Au total, le Burundi a rapporté 5535 cas positifs sur 366340 personnes testées dont 4549 cas de transmission communautaire (82,19%) et 986 cas importés (17,81%). Le taux global de positivité est de 1,51%, restant en-dessous du seuil de contrôle de l’infection de 5%.

❖ Ce 04 juillet 2021, on enregistre 23 cas sous traitement qui sont sortis guéris après un test de contrôle négatif. Par contre, les 14 nouveaux cas ont été admis tous en traitement à domicile (12 cas) et en milieu hospitalier (2 cas). Au total, 5451 personnes ont été déclarées guéries sur les 5529 cas pris en charge au Burundi, soit un taux de guérison de 98,55%. Six cas dépistés au Burundi sont retournés en Tanzanie pour leur prise en charge médicale.

❖ A la date du 04 juillet 2021, on dénombre 70 personnes positives, soit 1,26% du total des cas de Covid-19 dépistés au Burundi, qui continuent de recevoir un suivi médical. Tous ces cas sont asymptomatiques ou de symptomatologie mineure.

❖ Aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n’a été rapporté ce jour. Au total huit décès sont officiellement rapportés depuis le début de l’épidémie sur les 5529 cas pris en charge au Burundi, soit un taux de létalité de 0,14%. Les deux derniers décès proviennent de Mabayi (survenus le 24/05/2021) et de Muyinga (survenus le 27/05/2021).

❖ Aucun nouveau cas d’infection d’agent de santé n’a été rapporté ce jour. Au total 38 agents de santé ont été testés positifs au coronavirus 2 depuis le début de l’épidémie au Burundi, soit 0,69% du cumul des cas rapportés, avec zéro décès. Les derniers cas d’infection de personnel de santé datent du 02 avril 2021.