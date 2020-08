Rapport de situation des activités de la CRB Semaine du 10 au 15 août 2020

Dans le cadre de l’exécution du projet Santé communautaire, une formation des volontaires sur le suivi des contacts COVID-19 a été faite dans les Branches de Ngozi et de Kayanza. Le 10-11 Août 2020, 25 volontaires de la Branche de Ngozi (20Hommes et 5 femmes) ont été formés. Les thèmes développés sont les connaissances générales sur le COVID-19, la CREC en pandémie de COVID-19, la gestion et le suivi des cas contacts au niveau communautaire, l’utilisation des thermo-flashs et l’hygiène des mains, l’utilisation de l’outil de collecte des données Epicollect5.Le 12-13 Août, il y a eu également une autre session de formation dans la Branche de Kayanza pour 25 volontaires : 19 hommes et 6 femmes. Les deux sessions de formation ont été animées par un Médecin du service des Urgences du MSP/LS et le chef de Département Santé-Wash.

Il y a eu aussi le suivi du processus d’équipement du nouveau bâtiment du Centre Médical de KININDO afin de déménager pour réhabiliter l’ancien bâtiment d’hospitalisation : l’équipement est déjà à Kinindo.

Une réunion de la sous-commission surveillance COVID-19 du MSP/LS s’est tenue en vue d’évaluer l’état d’avancement des activités prévues durant ce mois d’Août et prévision des activités du mois de septembre. Les activités de la CRB sont en cours avec une session de formation prévue la dernière semaine du mois d’Août pour les volontaires de Kirundo et Muyinga.

Au sein du département PMER, il y a eu une mission de suivi du projet Wah Santé à Rumonge et 3 commues ont été visitées (Rumonge, Muhuta et Bugarama). Il a été constaté un retard dans la mise en œuvre des activités de construction des jardins de cuisine dans les ménages cibles. Le rapport de l’enquête de base dans les ménages cibles a été finalisé pour que ces ménages soient transformés en Ménage Modèle dans les Branches de Rumonge et Bururi et 10 sources ont été visitées. Des données de l’enquête (HouseHold Vulnerability assessment) dans la zone de sécurité alimentaire du projet Tubehoneza 2 ont été traitées et analysées par commune et par domaine, il reste à faire le rapport narratif de tout le processus. Une préparation des études et une évaluation des projets pour 2020 (baseline et endline) ont été faite.

Dans le département DM, un atelier formation à l’intention des Gestionnaires des Stocks des Branches sur –Chaine d’approvisionnement- Analyse des forces et faiblesses Logistiques au niveau des Branches a été organisé et dispensé. Les thèmes développés étaient relatifs à : -Comment transformer les faiblesses logistiques en capacités logistique – Le calcul du taux moyen national sur les coûts directs et indirects (transport, assurance, manutention, exploitation de entrepôts, gardiennage) -Gestion d ‘espace de l’entrepôt -Surveillance des produits stockés -Gestion des stocks morts -Classement des documents logistiques.