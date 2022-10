Rapport de l’examen a mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de Sendai 2015-2030 pour la reduction des risques de catastrophe au Burundi (Bujumbura, août 2022)

I. INTRODUCTION ET FAITS MARQUANTS

Sur décision de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 14 au 18 mars 2015, la troisième Conférence Mondiale sur la Réduction des Risques de Catastrophes a été convoquée à Sendai, Myagi au Japon, afin d’examiner la mise en œuvre du Cadre d’Action d’Hyōgo 2005-2015 et d’adopter un cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après 2015.

La Déclaration de Sendai et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 adoptés par la Conférence ont été approuvés par les Etats membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Burundi a pris le taureau par les cornes dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai qui venait d’être adopté.

Le cadre institutionnel déjà tracé pendant la période précédente n’a cessé de croître. C’est dans cette perspective qu’il y a eu continuation de la mise en place des organes de gestion des catastrophes au niveau des structures administratives de l’échelon inférieur en l’occurrence les communes et les collines du pays. En vue de l’opérationnalisation de tous les organes mis en place, des initiatives de renforcement de leurs capacités ont été prises via notamment le développement de partenariats avec les acteurs humanitaires et de développement.

Sur cette même lancée, un Fonds National de RRC a été créé et logé au Ministère ayant dans ses attributions la Gestion des catastrophes et la cartographie multirisque nationale a été développée. Également les plans de contingence ont été élaborés ou mis à jour aux niveaux national, provincial et communal et les unités de secours ont augmenté en nombre et dotées d’équipements. En outre, la stratégie Nationale de RRC 2018-2025 a été élaborée avec une marque particulière à l’intégration de la RRC dans les plans de développement à l’instar du Plan National de Développement 2018-2027, le Plan Stratégique du Ministère de l’Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique 2021-2027 ainsi que les Plans Communaux de Développement Communautaires. En dépit des progrès réalisés, des défis n’ont pas manqué. Nous pouvons épingler entre autres la faible appropriation des actions de préparation et de réponse aux urgences par l’administration locale et les communautés ; l’absence d’un Mécanisme national d’alerte précoce multirisque et l’insuffisance de l’information ; l’insuffisance de moyens matériels, financiers et personnels qualifiés pour la Gestion des Risques de Catastrophes ; l’insuffisance de ressources humaines qualifiées, financières et matérielles pour la RRC; la faible intégration de la RRC dans tous les secteurs de la vie nationale ainsi que l’absence d’un cadre légal de développement de la RRC.

Face à ces défis, toutes une série de recommandations ont été formulées au fur et à mesure que l’examen progressait. De manière globale, les principales ont été énoncées comme suit :

✓ Organiser une évaluation triennale de la mise en œuvre du Cadre de Sendai ;

✓ Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les programmes sectoriels de développement ;

✓ Renforcer le système de communication et d’information sur la réduction des risques de catastrophes ;

✓ Développer un mécanisme national d’alerte précoce multirisque doté d’une salle de veille opérationnelle ;

✓ Rendre opérationnels le Centre National et les quatre centres régionaux des Opérations d’Urgence ;

✓ Rendre opérationnelle l’Ecole Nationale de la Protection Civile qui abrite le Centre Régional d’Excellence pour la gestion des risques de catastrophe ;

✓ Renforcer le système de collecte de données pour le rapportage de la mise en œuvre du Cadre de Sendai;

✓ Opérationnaliser le fonds national de réduction des risques de catastrophe ;

✓ Appliquer strictement la réglementation en matière de l’aménagement du territoire ;

✓ Elaborer la politique nationale de réduction des risques de catastrophes ;

✓ Réviser le plan ORSEC

Des opportunités s’offrent pour la mise en œuvre de ces recommandations. C’est le cas de la reprise depuis l’an 2020 de la coopération bilatérale et multilatérale qui s’est accompagnée de la levée progressive des sanctions économiques imposées au Burundi après les élections de 2015. De plus, les autorités politiques et administratives sont favorables à la réalisation des actions de RRC.

Le présent rapport donne les principaux faits du processus de l’examen en question. Il s’articule autour de 4 grands points. Après avoir introduit et donner les faits marquants de la mise en œuvre du Cadre, il montre la méthodologie et le processus de la RMP CS pour détailler dans les lignes suivantes l’examen rétrospectif. Ce dernier est suivi par le point sur les Changements contextuels, défis nouveaux et émergents qui est complété à son tour par l’examen prospectif et les recommandations. Il est clôturé par une conclusion.