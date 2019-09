Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi (A/HRC/42/49)

Résumé

Des violations graves des droits de l’homme continuent d’être commises au Burundi depuis mai 2018, dans un climat général d’impunité. Certaines de ces violations constituent des crimes de droit international. Des membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, en sont les principaux auteurs. Des agents du Service national de renseignement et de la police ainsi que des responsables administratifs locaux ont également été fréquemment identifiés comme auteurs de ces violations.

Le Burundi traverse une crise politique et économique depuis plus de quatre ans. Les violations des droits de l’homme ont une dimension essentiellement politique, et la répression des libertés publiques s’accélère alors que les élections présidentielle et législatives de 2020 approchent. Conformément aux principes d’alerte précoce et de prévention, la Commission a identifié plusieurs facteurs de risque dans le contexte actuel. L’évolution de la situation doit être suivie avec la plus grande vigilance.

I. Introduction

A. Mandat