Rapatriement Volontaire des Réfugiés Burundais Mise à Jour au 31 décembre 2019

Le HCR et ses partenaires ont commencé à organiser le rapatriement volontaire des réfugiés burundais au mois de Septembre 2017, à la suite des résolutions de la Commission tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et le HCR. Ce rapatriement s’inscrit dans le cadre des solutions durables que propose le HCR pour les réfugiés qui ont manifesté la volonté de rentrer chez eux. La la grande majorité des rapatriés proviennent de la Tanzanie, ainsi que du Kenya et de la République démocratique du Congo (RDC) en moindre nombre. Presque tous les retours du Rwanda et de l'Ouganda ont été jusqu'ici des retours spontanés.