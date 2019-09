Préparatifs pour la Prévention de la Maladie à Virus Ebola (MVE) au Burundi : Rapport de Situation Inter-Agences N. 01 Mensuel (1-28 Août 2019)

Aperçu général

Les activités des préparatifs de prise en charge de la Maladie à Virus Ebola (MVE) continuent. Les Agences des Nations Unies sont engagées collectivement à realiser des activités qui appuient les efforts du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS), dans la vaccination du personnel de première ligne, l’installation des laboratoires de diagnostique, l’appui en médicaments, intrants, kits et équipements de surveillance épidemiologique aux postes de frontières/points d’entrées, et pour la prévention et contrôle des infections et hygiène dans les structures de santé se trouvant dans les districts de santé de priorités 1 et 2, etc. Dans le cadre de la préparation à la prise en charge de cas éventuels de la MVE, l’OMS rapporte qu’elle est en cours de finalisation du Centre de Traitement Ebola (CTE) temporaire de Mudubugu par des travaux d’adduction du centre en eau potable (par technique de forage) mais également la dotation de ce dernier de source d’énérgie pour assurer la disponobilité d’éléctricité 24h sur 24. Pour l’amélioration de la prévention et contrôle des infections (PCI) dans les formations sanitaires des 21 districts sanitaires prioritaires, l’OMS a appuyé le Ministère de la Santé du Burundi dans l’élaboration d’un outil de supervision PCI qui sera utilisé prochainement dans le cadre du renforcement des mésures PCI dans les formations sanitaires et la mise en place des zones de triage et isolement dans ces derniers. Le Ministère de la Santé du Burundi a evolue le niveau de mise en oeuvre des activités de la PCI dans 78 hôpitaux (publics et privés) de tous les districts sanitaires et un seul hôpital a pu avoir 400 points sur les 800.