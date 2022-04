Plan de Réponse Humanitaire du Burundi : 182 millions de dollars américains sollicités en 2022

(Bujumbura, le 21 avril 2022) – La communauté humanitaire au Burundi recherchent 182 millions de dollars américains pour apporter une aide d’urgence à 947 000 personnes dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Ces personnes font partie des plus vulnérables parmi la population dans le besoin estimée à 1,8 million de personnes par l’aperçu des besoins humanitaires, soit une diminution de 22 pour cent comparativement à 2021.

Cet appel de fonds vise à mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire de 2022 lancé aujourd’hui par le Secrétaire permanent du ministre des Affaires Etrangère, Monsieur Ferdinand Bashikako, et le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Monsieur Damien Mama, en présence des hauts cadres du Gouvernement, ainsi que des membres du corps diplomatique et de nombreux représentants des donateurs, des organisations humanitaires, du secteur privé et des médias.

La réduction du nombre de personnes ayant besoin d’assistance humanitaire dans le pays est un signe encourageant. Cependant, une mobilisation plus accrue de la communauté internationale à soutenir la réponse humanitaire ainsi que les solutions durables est aujourd’hui nécessaire pour sortir les personnes affectées de la situation de vulnérabilité tout en renforçant leur capacité de résilience.

« En 2021, seulement 36,7% des fonds requis ont été reçus par la communauté humanitaire. Ce faible niveau de financement a impacté la qualité et le niveau de la réponse humanitaire. Malgré ce défi de financement, la communauté humanitaire a pu apporter une assistance multisectorielle à 583 000 personnes, soit 55 pour cent de la cible du HRP 2021 » a affirmé le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi, M. Damien Mama.

Des besoins humanitaires importants persistent en raison de la combinaison des effets des catastrophes naturelles liées au changement climatique, du retour continu de réfugiés burundais en provenance des pays voisins depuis le second semestre de 2021, de la résurgence de certaines maladies à potentiel épidémique telles que le paludisme et la rougeole et de l’impact socio-économique de la pandémie de Covid-19. Le plan de réponse humanitaire de 2022 cible 572 000 personnes touchées par les conséquences des inondations ou du déficit hydrique, 154 000 réfugiés burundais rapatriés, 116 000 personnes déplacées internes et 105 000 réfugiés au Burundi.

Au total, 80 partenaires opérationnels participent au Plan de réponse humanitaire 2022. Cette présence importante et variée, composée d’agences des Nations-Unies, d’ONG internationales et nationales et des mouvements de la Croix-Rouge, est cruciale pour répondre, en appui aux actions du Gouvernement, aux besoins les plus pressants.

L’année dernière, les efforts conjoints du Gouvernement et des partenaires humanitaires soutenus par les donateurs ont permis d’assister près de 583 000 personnes -soit plus de 55 pour cent de la cible- avec seulement 36,7 pour cent des fonds requis reçus.

