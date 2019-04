OIM Burundi - Suivi des mouvements transfrontaliers (février 2019)

FAITS SAILLANTS

Du 1 au 28 février 2019, 36.091 mouvements ont été observés sur 8 points de transit à savoir Mbundi et Rusumo (province Muyinga), Mukambati et Ntibitobangwa (province Cankuzo), Mungano et Kabuyenge (province Ruyigi), Kwa Elidadi et Kwa Ntunaguzi (province Rutana). Les ressortissants burundais dominaient aussi bien pour les entrées au Burundi (78%) que pour les sorties vers la Tanzanie (88%) car ce sont généralement les burundais qui se déplacent vers la Tanzanie à la recherche des opportunités économiques. Les mouvements locaux de courte durée dominaient sur tous les points de transit avec un accent particulier sur les points de Mukambati (94%), Rusumo (93%) et Kabuyenge (81%). Ntibitobangwa était le point de transit qui a enregistré plus de mouvements pour des raisons de tourisme (59%) car ces mouvements sont généralement effectués pour des visites familiales. Les filles et les garçons de moins de 18 ans représentaient respectivement 15 pour cent et 13 pour cent des migrants. Pour la plupart, ils accompagnaient leurs parents pour la vente de la main d’oeuvre ou pour travailler dans leurs champs loués.

Des mouvements saisoniers ont été observés sur le point de Kwa Ntunaguzi. Les migrants partaient vers la Tanzanie en provenance de la province Rutana (25%) et transitaient par ce point pour faire la récolte des champs pendant la saison culturale.