Muyinga: Bientôt des unités opérationnelles de collecte de retour d’information et de réclamation

La Croix-Rouge du Burundi est résolue à concrétiser la stratégie Engagement Communautaire et la Redevabilité récemment approuvée. Les consultations communautaires ont débuté dans la Branche de Muyinga sur la mise en place du nouveau système de collecte des feedbacks des communautés. Tous les volontaires et les administratifs à la base qui ont participé dans ces consultations, qui ont eu lieu à partir du 07 au 9 Août 2019, trouvent pertinent d’élargir les systèmes de gestion du mécanisme de retour d’information et de réclamation. Ils ont alors convenu, qu’en plus des canaux existant, de créer des unités communautaires de collecte de retour d’information et des réclamations, appelées en Kirundi » Mugona iki?. « Mugona iki? » est le diminutif de « Mugona iki ku bikorwa vy’abanyamuryango ba Croix-Rouge?. » Qui peut se traduire » Comment analysez-vous les initiatives et programmes des volontaires de la Croix-Rouge dans la communauté. »

Les volontaires acceptent également d’étendre les missions qui sont assignée aux noyaux de gestion pacifique des conflits pour les transformer en Unités « Mugona iki? » Les membres desdites Unités sont élus parmi les volontaires et par les volontaires des Unités Collinaires en collaboration avec l’administration à la base.

Les membres des Unité de collecte des feedbacks doivent être des personnes intègres inspirant la confiance de toute la communauté. » Si les membres des Unités de feedbacks émanent du consensus de la communauté, tout le monde aura confiance en eux. Sur ce, nous nous sentiront à l’aise de leur confier nos observations en rapport avec les initiatives humanitaires de la Croix-Rouge du Burundi », a réitéré un des administratifs à la base de la commune Muyinga.

Quant aux leaders des Unités Collinaires, ces Unités joueront un rôle important dans l’organisation des activités et le changement de comportement volontaires. « Une fois mise en place, l’Unité de retour d’information et de réclamation contribuera davantage au collecte d’informations qui nous aideront à réajuster nos programmes et initiatives d’assistance dans nos communautés, » a déclaré un des présidents des Unités collinaires de Mwakiro.

Les missions et les membres des Unités de collecte de retour d’information et de réclamation seront largement vulgarisés dans les communautés. Les rapports de ces Unités seront premièrement partager aves les membres des comités des Unités collinaires qui essaieront de répondre à ceux qu’ils peuvent à leur niveau. Les cas non répondus et le rapport de toutes les retours d’information et des réclamation seront respectivement référés et partagé avec l’Unité communal de gestion du mécanisme de feedback.

Les Unités Collinaires rencontrées se sont données le 31 Août 2019 comme date butoir d’élection des membres des Unités de collecte des feedbacks. Ces Unités viennent s’ajouter, entre autres, à la ligne verte, boîtes à suggestion, les cinémas mobiles, et les émissions radios qui sont déjà opérationnels.