Montée Des Eaux Du Lac Tanganyika : La Croix-Rouge Du Burundi Appuie Dans Le Relèvement Des Victimes

Les victimes de la montée des eaux du Lac Tanganyika ont toujours besoin d’appui. C’est dans ce cadre que la Croix-Rouge du Burundi met des bouchées doubles pour les appuyer dans la phase de relèvement précoce.

Ainsi, la CRB déploie ses équipes pour la construction des abris temporaires dans les proportions de 60 à Muhuta, 80 à Bugarama, 100 à Rumonge et 60 à Nyanza-lac. Les premiers bénéficiaires viennent de passer 2 nuits dans ces derniers et éprouvent de la joie de recouvrer de plus en plus les bonnes conditions de vie. La construction continuera jusqu’à 1000 abris prévus.

Les premiers bénéficiaires des abris transitoires ont passé la première nuit dans ces derniers.

En plus de ces abris, les mêmes bénéficiaires bénéficient des appuis en articles non alimentaires et en argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Ceci est rendu possible grâce aux fonds mis à disposition par la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à travers le DREF (Disaster Relief Emergency Fund).

En ce qui est de l’appui en cash, chaque ménage aura une somme de cent vingt mille francs burundais (150.000 FBU) et plus de 5500 ménages seront appuyés pour un montant de 668.040.000 Francs Burundais. Signalons à toutes fins utiles que ce montant mis à disposition par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la CRB joue le rôle de mobilisateur et sensibilisateur communautaire, fait l’enregistrement électronique, et facilité lors de la distribution du Cash.

Pour rappel, avec la montée des eaux du lac Tanganyika, plusieurs ménages ont été impactés et contraints de se déplacer pour trouver refuge soit dans les ménages d’accueil ou dans les infrastructures publiques. Les provinces qui ont été les plus touchées sont celles de Rumonge dans les communes de Muhuta, Bugarama et Rumonge, Makamba en commune Nyanza-lac ainsi que la province de Bujumbura rural.

Des actions de secours aux personnes touchées ont été menées notamment l’administration des premiers secours, la désinfection des lieux à risque épidémiologique, les assistances en vivres et non vivres, la construction des abris dans certains sites dont celui de Maramvya communément appelé site Sobel.