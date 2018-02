Magazine d’informations du Réseau Caritas Burundi Octobre— Décembre 2017

EDITORIAL

Nous sommes engagés pour notre santé et notre terre

Chers lecteurs, nous sommes très heureux de vous présenter notre quatrième bulletin trimestriel d’informations qui débute l’année 2017. « Pour que les gens aient la vie en abondance ». Caritas Burundi garde toujours le souci de la formation intégrale de l’homme, dans toutes ses dimensions.

Le dernier trimestre de l’année 2017 a été marqué par des événements importants, Caritas Burundi a été honorée d’accueillir les Caritas sœurs du nord et celles présente au Burundi à l’occasion du troisième forum pays organisé à Gitega du 04 au 05 Décembre.

A cette occasion, les Caritas ont inauguré ensemble un monument qui symbolise la fraternité universelle des Caritas « le symbole de communion ». Un projet commun lancé lors du Forum Pays organisé en 2014.C’est un rêve réalisé.

Avant de clôturer l’année 2017, Caritas Burundi a organisé également les états généraux de la santé, un événement qui a rassemblé toutes les structures sanitaires de l’Eglise catholique du Burundi ainsi que les professionnels de la santé affectés à ces structures. Le domaine de la santé qui est un des axes stratégiques pour rendre le développement durable une réalité. Plus de 20% des structures sanitaires du pays appartiennent à l’Eglise Catholique dont la mission de coordination est confiée à Caritas. «Laudato si’, mi’ Signore », - «Loué sois-tu, mon Seigneur», chantait saint François d’Assise. Dans l’encyclique portant ce titre, le Pape nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». Nous lisons dans Laudato si.

A la fin de 2017, Caritas Burundi a initié un autre chantier pour affronter la protection de l’environnement. Notre terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. La terre et son entourage crient au secours. En partenariat avec l’Encadrement des Constructions Sociales et Aménagement de terrains « ECOSAT» ,en sigle ,visant la protection de l’environnement et la promotion de l’habitat. Cette organisation va initier un projet pour la création des quartiers écologiques.

En évaluant l’année 2017, nous vous remercions de tout geste que vous avez posé en faveur de nos communautés. « Tout geste d’amour, si petit qu’il soit, à l’égard du pauvre et de l’indésirable ; est important pour Jésus. » Nous rappelle Mère Thereza de Calcutta. Ensemble, nous sommes capable d’alléger la souffrance de nos vulnérables et faire avancer ici bas le Royaume de Dieu.

Nos meilleurs vœux 2018

Abbé Jean Bosco Nintunze

Secrétaire Général