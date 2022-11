L’OIM et le gouvernement du Burundi lancent une plateforme d'information sur les risques de catastrophes

Bujumbura - L'accès à des informations concises, claires et fiables est crucial dans la gestion efficace des risques de catastrophes. À cette fin, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en collaboration avec la Plateforme Nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes, a lancé la plateforme d'information sur les risques de catastrophes – un outil innovant conçu pour soutenir la formulation de politiques liées aux risques de catastrophes, aider à sauver des vies et à sauvegarder les investissements, tout en diminuant les déplacements internes.

Chaque année, une partie importante des 12 millions d'habitants du Burundi est confrontée à des risques de catastrophe tels que les inondations et les glissements de terrain – signe que l'aggravation des impacts des catastrophes liées au climat est réelle dans le pays. On estime que les catastrophes liées au climat causent plus de 90 % des déplacements internes du pays.

La plateforme d’information est accessible aux responsables gouvernementaux, aux acteurs humanitaires et du développement, à la société civile, au secteur privé et aux communautés locales.

Les utilisateurs pourront mieux comprendre les risques dans chacune des 119 communes des 18 provinces du Burundi, concernant cinq types de catastrophes récurrentes : inondations, fortes pluies, vents violents, glissements de terrain et tremblements de terre.

Les données présentées sur la plateforme d’information sont destinées à être utilisées par le gouvernement et les autres parties prenantes, aux niveaux national et infranational, pour soutenir la planification, la prise de décision et la hiérarchisation des investissements. La plateforme est dynamique et interactive, permettant aux experts locaux, aux administrateurs et aux partenaires de fusionner différentes couches géospatiales pour générer des cartes sur mesure en fonction de leurs besoins.

Grâce à cet outil innovant, les activités d'atténuation des risques de catastrophes et d'adaptation seront améliorées, des vies seront protégées et les investissements seront plus sûres.

Ce scénario bienvenu est le résultat d’efforts combinés et d’un travail minutieux, mené par l'OIM Burundi pendant 3 ans, grâce au soutien financier de l'Union européenne (UE) et au soutien technique du consortium : IDOM, RAMBOLL, Réseau européen pour l'Afrique centrale, METEOSIM, Groupe d'investigation en génie sismique de l'Université polytechnique de Madrid, et Association pour la protection des ressources naturelles pour le bien-être de la population au Burundi. La plateforme d'information sur les risques de catastrophes fait partie du projet financé par l'UE visant à renforcer la résilience aux risques de catastrophes naturelles au Burundi.

