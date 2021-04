L'OIM Burundi distribue des aides au loyer aux familles déplacées de Gatumba

Bujumbura, 5 mars 2021 - Aujourd'hui l'OIM Burundi, avec le Gouvernement du Burundi et d’autres partenaires, a fait une 2ème distribution d’aide au loyer à 237 familles déplacées internes résidant dans le plus grand des 4 principaux camps de déplacés du Burundi, Kigaramango à Gatumba (province de Bujumbura Rural). Financé par le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), ce soutien permettra aux groupes de déplacés les plus vulnérables de trouver un logement offrant de meilleures conditions pendant trois mois.

Le Gouvernement du Burundi vise à décommissionner le camp de Kigaramango, en priorité, ainsi que les autres d'ici la fin de l'année 2021. Cette initiative est menée par le Ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne et du genre, soutenu par le Ministère de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique.

« Nous travaillons en tandem avec le Gouvernement du Burundi et les partenaires humanitaires pour aider ces familles déplacées à se rendre dans des zones plus sûres, surtout avant que les fortes pluies ne s'aggravent et ne provoquent davantage d'inondations » explique Michael Asima, chef du département des urgences pour l'OIM Burundi.

La première distribution d'aide au loyer, qui visait 161 familles, a eu lieu il y a un mois, le 10 mars 2021, lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont participé les agences des Nations Unies, les homologues du gouvernement et les partenaires de mise en œuvre. Avec la 2ème distribution d'aujourd'hui, 398 des 762 familles résidant à Kigaramango auront quitté définitivement le site pour s'installer ailleurs. Cette activité fait partie d'un projet plus large de l'OIM axé sur « l'assistance d'urgence aux populations affectées à Bujumbura Rural et Bujumbura Mairie, Burundi ». Globalement, le financement du CERF permettra à l'OIM de distribuer des aides au loyer à 1 000 familles (chacune pour un montant de 150 000 francs burundais), des kits de réparation d'abris et des abris semi-permanents à d'autres familles. En outre, l'équipe de l'OIM chargée de la communication avec les communautés a récemment organisé des sessions de sensibilisation à l'inclusion financière qui comprenaient des conseils sur le démarrage d'activités génératrices de revenus et sur le partage des dépenses au sein du ménage. Une troisième distribution est prévue dans les prochaines semaines.

Bien que l'aide de l'OIM soit complétée par le soutien du HCR, du FNUAP et du PAM*, il reste un vide supplémentaire de 1 000 familles qui ne bénéficieront pas de ces subventions locatives, à moins que des fonds supplémentaires ne soient obtenus. L’accès à la terre et l’abris font partie des plus grands besoins des personnes déplacées à l'intérieur du pays à l'heure actuelle. L'OIM et ses partenaires ont travaillé avec l'administration locale pour identifier des terres viables à Maramvya (province de Bujumbura Rural) où ils peuvent être réinstallés de manière plus permanente. Une fois réinstallées, l'équipe de la matrice de suivi des déplacements - sous l'égide du département des urgences de l'OIM - prévoit d'effectuer un suivi afin de suivre les progrès et les besoins de ces familles déplacées.

« Malgré nos efforts, 2 343 familles résident toujours dans des camps de déplacés à Bujumbura Rural.

Il sera impossible de leur fournir l'assistance de base dont elles ont besoin sans un financement supplémentaire. » a dit Michael.