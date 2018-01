Les volontaires de la Croix-Rouge toujours prêt à sauver des vies en situation d'urgence

La pluies diluviennes mêlées des vents violents se sont abattues sur la province de Cibitoke, ce 17 janvier 2018 et ont causé des dégâts matériels énormes. Au total 369 maisons, 5 églises, 4 salles de classe ont été détruites et beaucoup de champs de cultures ont été endommagés sur les collines Cibitoke, Kagazi, Rusiga de la zone Cibitoke (commune Rugombo) et ses environs. Les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi ont été parmi les premiers à secourir les victimes. Ils ont également accueilli ces victimes dans leurs familles en attendant la réhabilitation de leurs maisons.

Par ailleurs, une journée après le désastre, les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi/Branche de Cibitoke, en collaboration avec l'administration, avaient déjà terminé l'identification des victimes et des besoins

Pour statuer sur les modalités de venir en aide aux victimes de ce sinistre, une réunion de la Plate-forme provinciale de réduction des risques et gestion de catastrophes, à laquelle le Secrétaire Provincial, Naphtal Hicuburundi a pris part, a eu lieu jeudi le 18 janvier 2018.