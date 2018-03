Les Mamans Lumières redonnent de l’espoir aux familles des enfants malnutris

Carine ITANGISHAKA, une fillette de 3 ans qui souffrait de la malnutrition aigüe modérée, a retrouvé sa santé grâce à l'action des foyers d’apprentissage et de réhabilitation Nutritionnelle (FARN). Dans les FARN, sous l'encadrement des mamans lumières, les mères apprennent à équilibrer l'alimentation sur base des produits locaux. Elles bénéficient également des séances de sensibilisation sur des thèmes variés comme la vaccination des enfants, la planification familiale et l'hygiène et assainissement.

L’enfance de Carine n’a pas été tendre car sa mère devait se débattre seule pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants. Malheureusement, les efforts de cette maman n'ont pas suffi pour maintenir Carine en bonne santé comme l'a révélé le dépistage de masse de la malnutrition effectué par le comité collinaire de nutrition et de santé. C'est l'action de maman lumière qui a redoré l'espoir de la mère de Carine. "Il suffit que Carine passe deux heures par jours pendant 12 jours dans les foyers d’apprentissage et de réhabilitation Nutritionnelle pour recouvrer de plus en plus sa santé et retrouver son sourire", a révélé Jacqueline NDAYISHIMIYE, maman lumière de la colline Mirama en province Gitega, à la mère de Carine ; conseil que la mère de Carine a suivi. Maintenant, Carine est bien portante

La mère de Carine salut alors l'action de la Croix-Rouge dans la lutte contre la malnutrition à travers son Programme d'Appui au Développement Rural Durable pour la Nutrition. « Franchement, au paravent je n’y croyais pas, c’est maintenant que je réalise que les Mamans lumières sont d’une importance capitale. Que Dieu bénisse la Croix-Rouge et l’Union Européenne qui appuient les FARN ».

Le programme Appui au Développement Rural Durable pour la Nutrition exécuté par la Croix-Rouge du Burundi, sous l'appui de l'Union Européenne, couvre les provinces Gitega, Bururi, Rumonge, Mwaro, Kirundo et la province de Bujumbura.