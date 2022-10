« Les cours de rattrapage m'ont permis de progresser dans mon apprentissage », Gerard, 17

Pour aider les enfants rapatriés comme Gerard à se réintégrer et à réussir à l'école, l'UNICEF, avec le soutien des fonds « European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) », a mis en place des cours de rattrapage dans 139 écoles.

Elisa Revert Santamaría

12 octobre 2022

À l’ECOFO Nyanza-Lac III, nous rencontrons Arsène Gérard BIGIRIMANA, 17 ans, inscrit en septième année d'école secondaire. Un niveau inférieur, si l’on se réfère à son âge, ce qui explique d’ailleurs que ses compagnons de classe sont un peu plus jeunes que lui. Mais ce n'est pas parce que Gérard est un mauvais élève, ou encore qu'il n'aime pas étudier ; derrière chaque élève, il y a une histoire, et Gérard nous partage la sienne.

Ce jeune Burundais a vécu pendant deux ans dans le camp de réfugiés de Nyarugusu, en Tanzanie, avec sa famille. Ses parents ont décidé de s'y installer en 2018 à la recherche d'une vie meilleure : « *Mes parents ont décidé de partir en Tanzanie pour chercher du travail, et mes frères et sœurs et moi sommes partis avec eux. Nous sommes 5 filles et 3 garçons d'âges différents *», explique Gérard.

La famille de Gérard s'est installée dans le camp de réfugiés de Nyarugusu, situé dans la région de Kigoma, à 150 km du lac Tanganyika. Ces dernières années, le camp a accueilli principalement des réfugiés burundais, notamment depuis le début de la crise politique en 2015.

Le père de Gérard a rapidement trouvé un emploi dans la région, mais pas sa mère, elle reste à la maison pour faire le ménage et s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. « J'ai rapidement rencontré des amis, mais l'école en Tanzanie n'était pas facile pour moi au début. En Tanzanie, mes frères et moi sommes allés à l'école. C’était difficile pour moi de suivre les cours car je devais étudier en swahili et en anglais, et je ne connaissais aucune de ces langues. Je devais apprendre ces langues, c'était la seule façon de comprendre les leçons, c’est pourquoi j'étais toujours loin derrière », se souvient Gerard

Pour ses parents aussi, la vie en Tanzanie était difficile « Vivre dans un camp de réfugiés était difficile pour toute la famille, il y avait des jours où nous n'avions pas assez de nourriture pour tous nous ».

Pour toutes ces raisons, mais surtout pour les difficultés d'apprentissage qu’ils avaient à l'école, en 2020, la famille de Gérard est retourne au Burundi et s'installe sur la colline Bukeye 1, dans la commune de Nyanza-Lac, province de Makamba. Une fois de retour, Gérard était très heureux de rencontrer à nouveau ses anciens amis et se sentait à l'aise. Il a maintenant intégré ECOFO Nyanza-Lac III.

Gérard, et deux de ses frères, comme d'autres enfants rapatriés de Tanzanie, suit des cours de rattrapage, ce qui facilite leur apprentissage et leur intégration. Il en est de même pour ses sœurs qui suivent les mêmes cours dans une autre école de la localité.

Pour aider les enfants migrants à se réintégrer et à réussir à l'école, l'UNICEF Burundi, avec le soutien des fonds « European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) », a mis en place ces classes de rattrapage dans 139 écoles de la province de Makamba. Avec l’appui de son partenaire de mise en œuvre War Child Holland, environ 16 000 enfants comme Gérard ont suivi ces cours de rattrapage rattrapage en français et en kirundi depuis le début de l'année 2022.

« J'avais un peu perdu ma maîtrise du français parce que je ne le pratiquais pas en Tanzanie, mais avec les cours de rattrapage, j'ai amélioré cette langue et cela me permet de suivre les autres cours et d'être au même niveau de connaissances que mes compagnons de classe. *Les cours de rattrapage m'ont non seulement permis d'améliorer le Français et le Kirundi mais aussi de progresser dans l'apprentissage d'autres matières enseignées dans ces deux langues », dira Gerard très enthousiaste. Il nous confiera d’ailleurs *que ses matières préférées sont la Technologie et l'Entrepreneuriat. Ces matières lui seront certainement utiles, car son rêvé est de devenir médecin.

Selon Lyduine NIYONGENDAKO, directrice de l'ECOFO Nyanza-Lac III, l'école a inscrit 291 rapatriés de Tanzanie âgés de 6 à 14 ans : « ils suivent le même système éducatif que les autres élèves, ils ont juste des cours de rattrapage supplémentaires », elle nous explique.

Les enfants rapatriés sont identifiés soit par les comités de protection de l'enfance, l'administration locale ou les comités de gestion des écoles : « Les enfants doivent présenter leur certificat de naissance pour pouvoir être inscrits à l'école, donc la plupart du temps, c'est l'administration qui nous informe que ces enfants sont rapatriés, et nous agissons en conséquence ».

Pour s'assurer que les enfants progressent bien, la direction de l'école reste également en contact direct avec les parents. *« Nous avons même créé des groupes WhatsApp pour rester en contact avec eux, rendre compte des performances des enfants en classe et informer les parents des progrès de leurs enfants. Il existe une bonne coopération entre la direction de l'école et les parents dans ce sens », *conclue la directrice.