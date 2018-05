Les brigadiers d'urgences et les policiers se préparent pour une réponse efficace aux catastrophes

La police Nationale (Région sud), en collaboration avec la Branche Croix-Rouge de Rumonge a organisé des exercices de simulation en rapport avec la gestion des crises et des catastrophes. Le but ultime de l'exercice est d'apprendre comment protéger la population avec usage de force modérée lors des interventions. Quatre cent trente sept policiers de la région des provinces Bururi, Rutana, Makamba et Rumonge et quatorze brigadiers d’urgence de la Branche de Rumonge ont participé à ces exercices de simulation qui ont eu lieu depuis lundi le 21 Mai 2018.

Le commissaire de la police de sécurité intérieure dans la région sud, Paul Mirerekano a remercié les participants en général et les brigadiers d’urgence en particulier pour le professionnalisme prouvé et la rapidité démontrée dans la simulation de la réponse aux urgences.

«Nous sommes satisfaits des résultats et sommes confiants qu’en cas de catastrophe, notre région dispose d’une équipe de secouristes apte et suffisamment dotée d’outils pour répondre aux interventions en urgence, » a-t-il précisée.

Les Brigadiers d'Urgence trouvent dans ces exercices d’entrainement le renforcement des capacités. Les nouvelles connaissances acquises leurs permettront d'être plus efficace en matière de gestion des crises et des catastrophes.