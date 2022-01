Les 10 crises humanitaires les moins médiatisées en 2021

En 2021, les vols spatiaux de deux milliardaires ont fait l’objet de 239 422 articles. C’est 12 fois plus que l’intégralité des articles publiés sur les crises les moins médiatisées dans le dernier rapport de CARE. Pour la 6ème année consécutive, l’ONG CARE met en avant les 10 crises humanitaires les moins médiatisées et appelle journalistes et décideurs politiques à se mobiliser.

A peine 512 articles sur la Zambie

Cette année, c'est la crise en Zambie - où plus d'un million de personnes souffrent de la faim et 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté- qui a reçu le moins d'attention dans les médias avec à peine 512 articles dans 5 langues à travers le monde. Dans le même temps, l'annonce de la remise en couple de Ben Affleck et Jennifer Lopez a donné lieu à 91 979 articles en ligne, c’est 180 fois plus !

On retrouve ensuite sur ce triste podium, l'Ukraine, prise entre la Covid-19 et conflit avec 801 articles, et le Malawi qui subit de plein fouet les impacts du changement climatique avec 832 articles. On note également pour la première fois dans cette liste de 10 crises : le Honduras, la Colombie et le Zimbabwe. Ce sont des pays dont on entend rarement parler, mais où la situation humanitaire est très préoccupante et l'aide très insuffisante.

Le changement climatique joue un rôle majeur dans ces crises

Les 10 crises de ce rapport affectent des millions de personnes et sont pourtant à peine évoquées dans les médias. Et bien que la souffrance humaine n'entre pas dans un classement, on note quand même année après année que certains sont plus touchés que d’autres :

La République centrafricaine - où un violent conflit se déroule depuis des années forçant des centaines de milliers de personnes à fuir - figure dans le classement de ces crises oubliées depuis six années consécutives.

Le continent africain continue d’être le théâtre de certaines des crises les moins couvertes avec six crises sur dix pour cette année.

On observe l’impact majeur du changement climatique : c’est un point commun à sept des 10 crises présentent dans le rapport. Les impacts du changement climatique exacerbent la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la faim, forçant les populations à fuir leurs foyers et territoires.

Nous avons une responsabilité collective

“Avec ce rapport, nous voulons inviter le public et les médias à la réflexion : ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est que nous avons une responsabilité collective. D’un côté dans la manière dont nous consommons l’information, qui une influence significative sur les sujets qui seront traités et dans quelle mesure et de l’autre dans les choix qui se font en conférence de rédaction de traiter ou non telle information. Nous savons que lorsqu’un sujet bénéficie d’une couverture médiatique importante cela peut tout changer : la visibilité nous permet non seulement de mobiliser la générosité du public, essentielle pour nous permettre d’agir, mais surtout d’inciter les décideurs politiques à se mobiliser. C'est pourquoi nous voulons attirer l'attention sur ces crises, sur ces millions de personnes qui souffrent et qui ont besoin d’aide pour survivre ”, explique Philippe Lévêque, directeur de CARE en France.

Liste des 10 crises les moins médiatisées de 2021

Zambie :512 articles publiés. 1,2 million de personnes souffrent de la faim. 60 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Ukraine :801 articles publiés. 3,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Le conflit dure depuis 8 ans.

Malawi : 832 articles publiés. 17% de la population souffre de malnutrition. 40 000 personnes sont déplacées chaque année à cause de la crise climatique.

RCA : 1459 articles publiés.2,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Un enfant sur trois est forcé detravailler pour survivre.

Guatemala : 1644 articles publiés. 40% vivent dans une extrême pauvreté. Le Guatemala est l'un des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde.

Colombie : 2136 articles publiés. 1,8 million de réfugiés vénézuéliens vivent dans le pays. 6,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.

Burundi : 2265 articles publiés. 2,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.

Niger : 2774 articles publiés.46% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique.

Zimbabwe : 2803 articles publiés.5,7 millions de personnes n'ont pas assez de nourriture. 6,8 millions ont besoin d'une forme d'aide humanitaire.

Honduras : 3920 articles publiés. 2,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.

Notes aux rédactions

Méthodologie : Nous avons analysé et comptabilisé les articles en ligne publiés - entre janvier et fin septembre - en arabe, anglais, allemand, français et espagnol pour les crises humanitaires liées à des conflits ou au changement climatique affectant plus d'un million de personnes.

Pour consulter le rapport en intégralité cliquer ici

Contact médias

Des porte-paroles sont disponibles pour des interviews. Contactez Camille Nozières : nozieres@carefrance.org, 07 86 00 42 75