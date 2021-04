Le JRRRP 2021, un plan intégré pour un rapatriement et une réintégration durable des réfugiés au Burundi

Par Gakuba Landry

Le 26 février 2021 a eu lieu la cérémonie de lancement du Plan Conjoint de retour et de réintégration des réfugiés pour 2021 (JRRRP). Ce plan annuel découle d'un travail en collaboration des autorités burundaises, du PNUD, du HCR et des partenaires du domaine visant à formuler et mettre en œuvre des solutions durables pour les réfugiés de retour, de manière à leur permettre de reconstruire leur vie dans la dignité et la paix.

Le relèvement et la stabilisation des réfugiés sont des enjeux de développement et de cohésion sociale, particulièrement en cette période de pandémie de la COVID-19, où la plupart des communautés de retour sont souvent très vulnérables, et soumises à d’importantes pressions socio-économiques. La durabilité du retour des réfugiés au Burundi est indispensable à la sécurité nationale et régionale et à la réalisation d'un développement inclusif au Burundi et dans la sous-région.

Selon Mme Nicole Flora Kouassi, Représentante résidente du PNUD au Burundi, « Aujourd’hui est pour nous le moment idéal de relever le défi important d’une réponse effective et coordonnée à la réintégration et à la réinsertion socioéconomique des retournés Burundais ».

Depuis 2017, le Burundi a enregistré le retour de plus de 130.424[1] Burundais dans leur patrie, soit près du tiers des réfugiés burundais en asile dans les autres pays. Ceci est une indication significative de la confiance des rapatriés en l'avenir. L'année dernière, 40.774 réfugiés enregistrés ont été rapatriés de la Tanzanie, du Rwanda et du Kenya. Ces familles sont rentrées grâce à la volonté du gouvernement et de plusieurs autres acteurs, qui ont fait converger leurs efforts et consentis des appuis significatifs, tant financiers que matériels.

Cette augmentation de la population en si peu de temps a mis à épreuve la capacité d'absorption des zones de retour, et cela dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19. Dès lors, il est clair que la clé pour encourager la poursuite du rapatriement, ainsi que la stabilisation des mouvements de population, réside dans une réintégration économique et sociale indispensable à la stabilité et à la cohésion sociale.

L’approche nexus (Humanitaire-Développement-Paix) du travail conjoint des acteurs humanitaires et des acteurs du développement est au cœur même de la réponse aux défis du retour des rapatriés burundais, et requiert de ces acteurs une détermination à promouvoir une confiance durable et un effort de coordination visant à garantir la paix, la stabilité, la résilience et le progrès socio-économique des communautés au Burundi et dans la région.

« Mais tout en continuant à soutenir le rapatriement librement consenti des réfugiés burundais, nous devons également et à raison soutenir ceux qui sont déjà revenus. C'est pourquoi le HCR, le PNUD, le gouvernement du Burundi, avec leurs partenaires clés, la communauté internationale se sont évertués à la révision du plan conjoint de retour et de réintégration pour dynamiser l’autonomisation des communautés dans les zones de retour pour l’année 2021. Il reflète une transition de la focalisation sur l'aide humanitaire d'urgence à la fourniture également à long terme de l'aide au développement afin d'assurer une réintégration durable », a souligné Brigitte Eno Mukanga, Représentante adjointe du HCR Burundi.

Pour arriver à ses objectifs, le plan prévoit la mise en œuvre d'activités qui autonomisent les réfugiés de retour, renforcent la résilience des rapatriés et des populations locales dans les zones de retour et promeuvent la cohésion sociale et la coexistence pacifique, contribuant ainsi à la stabilité de la région des Grands Lacs dans son ensemble.

[1] Selon les rapports du HCR et du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique du Burundi