Le cas du Burundi: #GenderCash Revolution - Comment atténuer les risques VBG dans les transferts monétaires?

Par Joanna Friedman & Luana de Souza-Monbaron

Les transferts monétaires (TM) sont devenus des outils incontournables dans la réponse humanitaire au Burundi. Opportunité unique pour la résilience des populations vulnérables, il est indispensable que ces outils intègrent des mesures pour atténuer et minimiser au maximum les risques inhérents au TM, notamment les risques de Violence Basée sur le Genre (VBG). Alors que l’équipe humanitaire du Burundi a déclaré la modalité des TM comme prioritaire, et que huit objectifs sectoriels mentionnent les TM pour le Plan de Réponse Humanitaire de 2020, il est crucial que les acteurs soient en mesure d’identifier les risques VBG mais aussi les bonnes pratiques en terme d’atténuation concrètes de ces risques.

S’inspirant d’outils élaborés au niveau global ces dernières années, un atelier de trois jours a vu se réunir les acteurs VBG et TM du Burundi en octobre 2019. Cet atelier avait pour but de contextualiser ces outils, d’identifier les bonnes pratiques déjà en vigueur dans les projets TM existants au Burundi, mais surtout d’esquisser des pistes de travail communes aux professionels des secteurs du transfert monétaire et de la protection/VBG.