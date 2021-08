Le Burundi tient une conférence de presse à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite d’êtres humains

Bujumbura – Aujourd'hui, 30 juillet 2021, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) se joint à la communauté internationale pour marquer la Journée mondiale de lutte contre la traite d’êtres humains en partenariat avec le Gouvernement du Burundi. À cette occasion, l'OIM Burundi, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement et l'Ambassade des États-Unis organisent la toute première conférence de presse conjointe pour souligner les progrès réalisés en collaboration jusqu'à présent dans la lutte contre la traite des personnes, grâce au financement généreux de l'Agence des ÉtatsUnis pour le Développement International (USAID) et du Royaume des Pays-Bas.

Le thème de cette année - La voix des victimes nous guide - place les victimes (VT) de la traite au cœur de cette lutte en soulignant l'importance de les écouter et d'apprendre. En effet, elles jouent un rôle crucial en aidant les gouvernements et les organisations à mettre en place des mesures efficaces pour prévenir ce crime, identifier et sauver les victimes, et les soutenir sur la voie de la réhabilitation et réintégration.

Plus de 148 pays sont confrontés à ce fléau souvent invisible. Au Burundi, des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de la traite au niveau national et internationale, contraints au travail forcé, à la servitude domestique, à la prostitution et à d'autres formes d'exploitation. Le Gouvernement du Burundi joue un rôle de premier plan dans la lutte contre la traite d’êtres humains. Avec ses partenaires, il a mis en œuvre des initiatives telles que la nomination du Comité ad hoc interministériel de lutte contre la traite, composé de ministères clés et l'adoption de la loi de 2014 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des VT, conformément au Protocole de Palerme de 2000. Selon les données de l'OIM, plus de 1 000 VT ont été assistées au Burundi depuis 2017.

Récemment, dans son rapport sur la traite des personnes 2021 (publié le 1er juillet), le Département d'État Américain a annoncé que le Burundi a fait des progrès significatifs dans la lutte contre la traite des personnes. Il indique que le Burundi a réussi à passer de la classification de la liste de surveillance de niveau 3 à celle de niveau 2 pour 2021 et qu'il figure parmi les pays dont les gouvernements ont fait des efforts considérables pour respecter les normes minimales pour l'élimination de la traite des personnes. Le rapport souligne que le gouvernement a considérablement augmenté les enquêtes et les poursuites concernant les infractions présumées liées à la traite, a condamné les trafiquants et a orienté les VT vers une assistance adéquate. Il a également institutionnalisé la formation à la lutte contre la traite pour les forces de l'ordre, les procureurs et les fonctionnaires judiciaires.

L'Ambassadeur des États-Unis au Burundi, Mme Mélanie H. Higgins, a salué ces efforts : « Nous reconnaissons le gouvernement du Burundi, en coopération avec ses partenaires, pour ses efforts dans la lutte contre la traite des personnes et ses mesures concrètes pour promouvoir le bien-être du Burundi et de sa population. »

« Je profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires impliqués dans la lutte contre la traite des personnes, et en particulier le Département d'Etat Américain et le Royaume des Pays-Bas pour leur soutien », a déclaré le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement.

A ce jour, l'OIM Burundi est engagée dans une variété d'initiatives visant à renforcer la capacité du gouvernement à combattre la traite, telles que la formation de la police, des magistrats et des agents d'immigration sur la traite, la violence basée sur le genre et les questions de protection plus larges, l'organisation d'activités de sensibilisation dans les zones frontalières, et l'aide aux VT pour leur réintégration dans leurs communautés - grâce au soutien généreux du Royaume des Pays-Bas et de l'USAID.

« Nous devons apprendre des expériences et des suggestions des victimes pour traduire nos efforts conjoints en actions concrètes qui mèneront à une approche plus centrée sur les victimes et plus efficace dans notre lutte contre la traite des êtres humains » a déclaré Vijaya Souri, Chef de Mission pour l'OIM Burundi.