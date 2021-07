Le Burundi fait d’importants progrès pour lutter contre la traite des personnes, selon le rapport des États-Unis (2021)

Bujumbura – Dans son rapport 2021 sur la traite des personnes publié jeudi 1er juillet, le Département d'État des États-Unis a annoncé que le Burundi a fait des progrès considérables dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Le rapport 2021 indique que le Burundi a réussi à passer de la classification de la liste de surveillance de niveau 3 à celle de niveau 2. Le Burundi fait désormais partie des pays dont les gouvernements ont fait des efforts considérables pour respecter les normes minimales pour l'élimination de la traite des êtres humains, même s'ils ne se conforment pas encore totalement aux normes minimales. C'est la première fois que le Burundi monte dans ce classement.

Selon le rapport, le Burundi est un pays source de la traite des êtres humains, où les trafiquants exploitent des victimes nationales et étrangères dans le pays, ainsi que des Burundais de l'étranger. Adultes et enfants peuvent être contraints au travail forcé, à la servitude domestique, à la prostitution et à d'autres formes d'exploitation sexuelle dans toute la région et dans le monde. Selon les données de l'OIM, plus de 1 000 victimes de la traite des êtres humains ont été identifiées et assistées au Burundi depuis 2017.

Au cours de l'année écoulée, le Gouvernement du Burundi a considérablement augmenté les enquêtes et les poursuites concernant les infractions présumées liées à la traite, a condamné les trafiquants et a orienté les victimes vers une assistance. Le pays a également institutionnalisé la formation à la lutte contre la traite des êtres humains pour les agents de la force publique, les procureurs et les fonctionnaires judiciaires.

En outre, le Gouvernement du Burundi a développé et mis en œuvre le tout premier système national de collecte de données sur les efforts des forces de l'ordre pour combattre la traite des êtres humains et a formé les procureurs, les fonctionnaires judiciaires et les forces de l'ordre à son utilisation. Cette avancée a été rendue possible grâce à l'engagement du Gouvernement et au leadership du Comité ad hoc interministériel de lutte contre la traite des êtres humains. Ils ont été soutenus par l'OIM, d'autres agences des Nations Unies et des organisations de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales.

« Ce changement de classement reflète les réels progrès réalisés récemment. Je tiens à féliciter le Gouvernement du Burundi et tous les acteurs de la lutte contre la traite impliqués qui ont fait d'énormes efforts pour atteindre le classement de la liste de surveillance de niveau 2 », déclare Vijaya Souri, Chef de mission de l'OIM Burundi. Depuis juillet 2019, l'OIM Burundi s'est engagée dans diverses initiatives visant à renforcer la capacité du Gouvernement à lutter contre la traite, grâce au soutien généreux du Royaume des Pays-Bas et de l'Agence des États-Unis pour le développement international.

Malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la prévention, la protection et les poursuites dans le pays. A cette fin, l'OIM collabore avec le Gouvernement du Burundi et son Comité ad hoc pour finaliser les procédures opérationnelles standard et développer un mécanisme national d'orientation pour identifier et orienter les victimes vers les services appropriés.

« Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail collectif pour aider et protéger autant de victimes de la traite des êtres humains et de migrants vulnérables que possible de l'impact dévastateur que peut avoir le TiP, ainsi que pour entreprendre des mesures de prévention complètes par le biais d'options de subsistance et de soutien à l'application de la loi », ajoute Souri.

