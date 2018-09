Le Burundi continue de fermer ses portes aux experts de l’ONU

Une fois de plus, la FIDH et la Ligue ITEKA souhaitent alerter le Conseil des droits de l’homme et la Haut-Commissaire sur les violations des droits humains qui se poursuivent sans relâche au Burundi. Le travail de terrain mené par des ONG et des experts indépendants, parfois au péril de leur vie, dément les déclarations des autorités burundaises alléguant que la normalité et la paix règnent dans le pays. La Ligue ITEKA a documenté entre avril et août 2018 le meurtre de 226 personnes, 35 disparitions forcées, 144 cas de torture, 694 arrestations arbitraires et 29 cas de violences sexuelles et basées sur le genre. Ces violations sont en majorité commises par les forces de sécurité burundaises et les Imbonerakure et sont commanditées, encouragées et/ou tolérées par les plus hautes autorités de l’État.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les autorités du Burundi continuent de manœuvrer pour empêcher que des enquêtes indépendantes soient conduites dans le pays et la responsabilité de leurs auteurs ainsi établie. Nous déplorons l’absence totale de coopération du Burundi avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme et son refus de laisser l’équipe de trois experts mandatée par le Conseil en septembre 2017 mener à bien sa mission - alors même que les autorités burundaises avaient soutenu la création d’un tel mécanisme. Cette absence de coopération – tout comme l’acharnement judiciaire contre plusieurs défenseurs des droits humains burundais – s’inscrivent dans une stratégie visant à dissimuler les preuves des crimes commis par le régime et, à terme, échapper à la justice.

A la lumière de ces informations, la FIDH et la Ligue ITEKA exhortent le Conseil à renouveler le mandat de la Commission d’enquête sur le Burundi afin que son travail essentiel de documentation et d’établissement des responsabilités se poursuive et que l’attention du Conseil puisse être maintenue sur cette situation extrêmement préoccupante, au travers de la présentation de rapports et de la tenue de débats publics.