Lancement Des Activités Du Projet TUBEHONEZA

La Croix-Rouge du Burundi met en œuvre un projet de Développement Rural sur appui technique et financier de la Croix-Rouge Espagnole et de la Croix-Rouge Finlandaise dans le cadre d’un financement de l’Union Européenne. Il s’agit d’un projet réalisé dans 4 provinces : Rumonge, Makamba, Bururi et Rutana et dans 12 communes : Rumonge, Kayogoro, Kibago, Mabanda, Makamba, Nyanza Lac, Vugizo, Bururi, Vyanda, Bukemba, Giharo et Musongati. Les domaines d’intervention du projet sont le Wash, la Sécurité Alimentaire, la Nutrition et Cohésion Sociale.

Dans le cadre d’une collaboration efficace et efficiente avec les autorités et les autres parties prenantes présentes dans la zone cible du projet, un atelier d’information sur les objectifs, les actions et les résultats attendus ainsi que les synergies nécessaires pour la réussite du projet est organisé dans les 4 provinces du 10 au 14/2/2020. A l’issue de cet atelier, tous les participants auront la même compréhension sur le projet et des passerelles de collaboration seront définies pour une meilleure mise en œuvre.

Des activités agro-sylvo-pastorales, de construction d’infrastructures hydrauliques, de lutte contre la malnutrition et de cohésion sociale seront conduites pour et par la communauté dans ces 12 communes cibles pour les amener à être plus résilientes dans ces domaines. C’est à travers l’intégration agro-sylvo zootechnique, le développement des chaines de solidarité communautaire, l’aménagement des bassins versants, l’animation des foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle, la construction des sources d’eau potable et d’infrastructures d’assainissement, les sensibilisations à l’hygiène et la cohésion sociale que les communautés seront accompagnées pour un changement de comportements favorable à leur résilience.

La Croix-Rouge du Burundi, à travers son réseau de volontaires et ses équipes techniques attend une collaboration étroite et aisée avec les autorités, partenaires techniques et la communauté pour contribuer efficacement à l’amélioration des conditions de vie des populations du Sud-Est du pays.

La Croix-Rouge du Burundi va s’atteler, pendant 20 mois à accompagner les communautés dans le développement des bonnes pratiques nutritionnelles et d’hygiène ainsi qu’aux bonnes pratique agro-pastorales pour un développement intégral des ménages et leur résilience.