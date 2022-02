Lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole couplée à la 2e édition de la Semaine Santé Mère-Enfant (SSME)

Depuis 2002, deux fois par an, le Burundi organise une semaine dédiée à la Santé de la Mère et de l’Enfant (SSME) pour offrir aux enfants et aux femmes un paquet d'interventions à haut impact pour la survie de l’enfant et le bien-être des femmes enceintes

Le Burundi lance aujourd’hui la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole couplée à la 2e édition de 2021 de la SSME. Les cérémonies de lancement sont rehaussées par Son Excellence la Première Dame de la République du Burundi, Mme Angelique NDAYISHIMIYE, accompagnée par des Honorables Parlementaires et Sénateurs, la Ministre de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida, ainsi que d’autres ministres et des hauts cadres du Gouvernement.

Durant cinq jours, du 25 au 29 Janvier 2022, un paquet d’interventions sera fourni par les prestataires de soins au niveau des centres de santé, des sites avancés, des écoles et ce dans les coins les plus reculés. Le paquet d’intervention comprend :

La vaccination contre la rougeole et la rubéole pour les enfants de 6-59 mois ;

La supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6-59 mois ;

Le déparasitage à l’Albendazole pour les enfants de 1-14 ans, les femmes enceintes au 2ème et 3ème trimestre de grossesse ;

Le déparasitage au Praziquantel pour les enfants de 5-14 ans dans les districts sanitaires endémiques au Schistosomiase ;

La sensibilisation des parents, tuteurs, gardiens/gardiennes des enfants de 6 à 59 mois sur les bonnes pratiques alimentaires à l’aide des démonstrations culinaires dans quelques districts sanitaires ;

La sensibilisation de la population qui se présente aux sites de distribution sur la prévention de la pandémie de la COVID-19, la continuité des services dans le contexte de la COVID-19 et sur la prévention des maladies liées au manque d’hygiène par les messages promotionnels sur le lavage des mains au savon et à l’eau propre.

La campagne de vaccination contre la rougeole constitue un événement important dans le calendrier sanitaire du Burundi car il est périodiquement organisé tous les deux à trois ans pour renforcer l’immunité des enfants et de la population contre cette maladie.

Le Burundi connaît depuis Novembre 2019 des flambées sporadiques de rougeole, mais en dépit de l’organisation de deux campagnes de riposte en Avril et Décembre 2020, le fléau n’a pas pu être éradiqué. Ainsi, l’organisation de cette campagne de vaccination contre la rougeole à l’échelle nationale, qui vient répondre à ces flambées de rougeole afin de couper la chaine de propagation de la maladie.

Même dans le contexte de la COVID-19, la continuité de l’accès des enfants aux services de santé essentiels, tel que la supplémentation en Vitamine A, le déparasitage et la vaccination reste très importante. Les campagnes combinées de vaccination contre la rougeole et la SSME 2e édition de 2021, se dérouleront dans le respect des mesures de prévention adaptées au contexte actuel de la Covid-19 telles que le lavage de mains à l’eau propre et au savon, le respect de la distance physique, le port de masques par les distributeurs /vaccinateurs, les équipes de supervision du gouvernement et des partenaires.

Les agents de santé communautaire appuieront la sensibilisation de la population et des parents sur leur adhésion aux campagnes, tout en respectant les mesures sanitaires au niveau des sites.

La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole couplée à la 2*eme *édition de 2021 de la SSME est soutenue principalement par l’UNICEF, Gavi, l’OMS et le Gouvernement du Canada.

