Lancement d’un exercice de simulation sur le programme Transfert Monétaire

La Croix-Rouge du Burundi ne cesse de mettre à jour ses méthodes d’assistance en période d’urgence. Elle est toujours soucieuse de répondre aux besoins réels des communautés affectées en temps réel. Le Transfert Monétaire est un programme de la Croix-Rouge du Burundi qui se veut de protéger la dignité des communautés affectées. Il permet une certaine autonomisation des ménages nécessiteux qui trouvent des facilités de se procurer ce dont ils ont besoins sur le marché local.

C’est dans cette perspective qu’en partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique/Flandres, la FICR et le PAM, la Croix-Rouge du Burundi a lancé ce Lundi 15 juillet 2019, un exercice de simulation sur cinq jours sur le Transfert Monétaire dans la Branche de Muyinga. L’exercice, qui est conçu comme une situation réelle, fait un focus d’abord sur les personnes ciblées dans les communautés affectées. Ensuite, il met en exergue les procédures et les documents sur les standards normalisés des opérations. Enfin, le Transfert Monétaire vise le rôle des partenaires qui sont parties prenantes dans le programme pour avoir une vue commune de la réponse. Pour le conseiller du gouverneur de la province Muyinga, cet exercice sert d’exemple à tous les acteurs humanitaires dans l’assistance des plus vulnérables en temps réel. Il espère que la Branche Croix-Rouge de Muyinga va se doter plus de compétences dans sa contribution à l’amélioration du bien-être des personnes affectées par diverses crises.

Le Burundi est le premier à faire cet exercice de simulation parmi les 6 pays pilotes sélectionnés dans le cadre du partenariat entre la FICR et le PAM.