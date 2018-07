L'agence des Nations Unies pour les migrations aide à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains au Burundi

Burundi - L’OIM, l’Agence des Nations Unies pour les Migrations, en partenariat avec le gouvernement du Burundi, a formé les agents des migrations sur la détection et la prévention de la traite des êtres humains, l'identification et le soutien aux victimes.

La formation d'une semaine s'est déroulée dans la province de Gitega entre le 25 et le 29 juin.

Elle a ciblé 30 officiers chefs des postes des frontières ainsi que les responsables de la délivrance des documents de voyage au Burundi.

La formation a bénéficié de l’appui du Centre Africain de Renforcement des Capacités (ACBC) de l'OIM. Cette formation portait, entre autres, sur la compréhension du phénomène de la traite des êtres humains ; le cadre juridique international et national ; et la détection de documents frauduleux. La formation a également porté sur l'identification, l'orientation, la protection et l'assistance des victimes.

Selon le rapport des Etats Unis sur la traite des êtres humains, le Burundi est un pays source pour les victimes de la traite.

Les adultes et les enfants sont contraints au travail forcé, à la servitude domestique, à la prostitution et à d'autres formes d'exploitation sexuelle dans la région et ailleurs dans le monde. Sur le plan interne, les enfants et les adultes sont également victimes de la traite à des fins de travail forcé et d'exploitation sexuelle. « La traite est un crime qui s'attaque à la vulnérabilité », a souligné Niamh McEvoy, chargée de projet de lutte contre la traite au Burundi. « Au Burundi, des facteurs tels que l'appauvrissement, le déplacement, le chômage et les événements climatiques graves contribuent à donner aux trafiquants la possibilité d'exploiter des personnes extrêmement vulnérables. » Cette formation à l'intention des forces de l'ordre au Burundi s'est appuyée sur une première série de formations sur la lutte contre la traite offerte aux agents d'immigration l'année dernière. « Les agents d'immigration jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la traite transfrontalière » a ajouté McEvoy. « L'OIM est heureuse de continuer à travailler avec le gouvernement du Burundi et ses partenaires pour lutter contre la traite aux niveaux local, régional et international. » Romuald Bahomvya, Commissaire Général Adjoint des Migrations a déclaré que « le rôle de prévention et d'assistance se situe au premier rang de nos missions dans cette lutte. » « Ce genre de séminaire va aider les policiers en charge de la Gestion des flux migratoires sur les frontières, et ceux chargés de la délivrance des documents de voyages à renforcer d’avantage leurs capacités dans la lutte contre la traite des êtres humains et la lutte contre la criminalité transnationale » a-t-il ajouté.

Les sessions de formation ont été réalisées avec le financement du gouvernement des PaysBas dans le cadre d'un projet plus vaste visant à aider le gouvernement du Burundi et les partenaires de la société civile à lutter contre la traite des êtres humains.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Niamh McEvoy à l'OIM au Burundi, Tél: +257 75400339, Email: nmcevoy@iom.int