La Santé, L’hygiène Et L’assainissement Dans La Communauté, Une Préoccupation De La Croix-Rouge Du Burundi

L’hygiène et l’assainissement sont des éléments nécessaires à une bonne santé communautaire. La Croix-Rouge du Burundi dans son programme « Amélioration de l’Hygiène et Assainissement de base des ménages » appuyé par la GIZ/ProSecEau à travers la Croix-Rouge de Belgique-Flandres, a mis un accent particulier sur la promotion et la construction des latrines « AKASUGA » dans les provinces de Bururi, Mwaro et Rumonge. Akasuga, comme le nom l’indique, est une latrine qui produit de la fumure organique avec une technique permettant de recueillir des urines et les excréments séparément pour plus tard les utiliser dans la fertilisation les champs. Sur 336 collines de la zone d’intervention du projet, 736 maçons ont été formés pour la construction de ces latrines. Certains ménages sont appuyés en bidons de collecte d’urine, tuyaux et autres matériaux tandis que d’autres construisent ces latrines avec leurs fonds propres. Pour une vulgarisation des latrines Akasuga, les maçons qui ont été formés sont payés par la Croix-Rouge du Burundi sur base des latrines construites et les ménages ayant construits les latrines bénéficient d’une carte mémoire contenant des vidéos qui sensibilisent notamment sur l’utilisation et maintenance des latrines et sur l’importance du lavage des mains à l’eau propre et au savon. Pour chaque latrine, à l’entrée est installé un dispositif de lavage des mains permettant d’améliorer l’hygiène des ménages. Du fait de la séparation des urines et excréments, ces latrines présentent un avantage de ne pas dégager de mauvaises odeurs et gardent le ménage à l’abris des mouches.

L’urine collectée est conservée dans un endroit frais pendant un mois avant l’utilisation et compte tenu de sa composition, elle est diluée à l’eau avant son utilisation. Pour les excréments, une fois la fosse remplie, on attend la décomposition pendant une année pour utiliser le compost dans les champs.

Tharcisse, de la Commune Nyabihanga, nous parle de sa satisfaction après utilisation de l’urine hygiénisée dans son champ de maïs, pommes de terre et aubergines

« je n’avais jamais eu une récolte pareille et je pense que toute personne qui a déjà utilisé ce système ne pourra plus utiliser l’engrais chimique : c’est moins coûteux et le résultat est réel » dit-il.

Pour permettre aux ménages de s’approvisionner plus facilement en matériaux de construction des latrines, la Croix-Rouge du Burundi et la Croix-Rouge Belge-Flandres ont installé 5 magasins d’assainissements pour la vente de ces matériaux et les recettes permettent aux volontaires d’assister les vulnérables dans leurs communautés.

A travers ce projet, les ménages parviennent à renforcer leur hygiène domestique, l’utilisation de la fumure issue de ces latrines aide aussi les ménages à économiser de l’argent qu’ils dépensaient avant dans l’achat des engrais chimiques tout en assurant une excellente récolte. Il s’agit aussi d’un projet qui renforce la cohésion sociale car les personnes formées dans la construction des dalles travaillent ensemble pour permettre à ceux qui n’ont pas encore Akasuga d’en avoir.