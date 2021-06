La Nutrition, Comme Facteur De Résilience Communautaire Au Burundi

Selon l’Enquête Démographique et de Santé (2016-2017), plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance staturo-pondéral au Burundi. Selon cette même enquête, les taux d’anémie chez les groupes vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants de 6-59 mois étaient respectivement de l’ordre de 39% et 61%. Ces chiffres renseignent sur l’état de graves carences alimentaires dans le pays qui affectent 56% des enfants dont : 31% dans sa forme modérée, et 25% dans sa forme sévère.

Afin de réduire la prévalence de la malnutrition et sa morbi-mortalité, la Croix-Rouge du Burundi, en partenariat avec le Consortium Croix-Rouge Espagnole – Croix-Rouge Finlandaise, met en œuvre le projet « Tubehoneza » visant à améliorer la sécurité alimentaire, la santé (Wash), la nutrition et la cohésion sociale en renforçant durablement les moyens d’existence des communautés d’au moins 374 000 personnes réparties dans 12 communes cibles sur 4 provinces avec l’appui financier de l’Union Européenne.

Ainsi, à travers les activités du volet Nutrition implémenté dans les 3 communes de Bururi, Vyanda et Rumonge, la Croix-Rouge du Burundi a mis en place 68 Comités collinaires de santé et nutrition (CCNS) composés chacun de 2 Agents de santé communautaires, de 2 Mamans Lumière, de 2 Volontaires de la Croix-Rouge et 1 Administratif. Ces derniers ont été formés sur le Guide FARN/FAN, sur l’approche d’alimentation nutritionnelle du jeune enfant (ANJE) ainsi qu’aux techniques de dépistage de la malnutrition à l’aide du MUAC (Middle Upper Arm Circonference) qui ont débuté depuis Juin 2020. Ces dépistages nutritionnels ont déjà été effectués à plus de 6400 enfants dans les communes de Bururi, Rumonge et Vyanda. A travers les Foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle (FARN), les enfants dépistés malnutris aigus modérés (MAM) sont supplémentés en aliments préparés sur place lors des démonstrations culinaires tout en apprenant à leurs mamans comment préparer un repas équilibré. Cette approche permet aux ménages de changer positivement leurs pratiques alimentaires, gage d’une prévention durable de la malnutrition. Les CCNS ont également sensibilisé les femmes enceintes et allaitantes sur la prévention de la malnutrition de leurs enfants.

Les cas sévères de malnutrition (aigue ou chronique) sont transférés dans les centres de santé disposant des services de prise en charge des cas de malnutrition.

L’une des actions fortes dans le cadre du volet Nutrition du projet est alors la distribution des poudres de micronutriments aux enfants de 6-23 mois dans les 3 communes de Bururi, Rumonge et Vyanda qu’ils soient malnutris ou pas. Ces micronutriments comprennent notamment le Fer, le Zinc, les vitamines A, C, D, celles de groupe B, l’acide folique et l’iode qui sont essentiels pour la correction des carences alimentaires retrouvées de manière récurrente chez les enfants de 6-23 mois. Ainsi, la Croix-Rouge Finlandaise en tant que Responsable du volet Nutrition dans le consortium Croix-Rouge a effectué l’achat et la livraison à la CAMEBU d’une quantité de 272 589 boites de micronutriments, soit 8 177 670 sachets de « INGABURO IBEREYE » à distribuer aux enfants de 6 à 23 mois des communes de Bururi, Vyanda et Rumonge durant la période du projet. Déjà, 49462 boîtes de micronutriments ont été distribués en Commune Rumonge; 26382 boîtes en Commune Bururi et 7303 boîtes en commune Vyanda.