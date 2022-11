La Croix-Rouge du Burundi remet 370 maisons aux plus vulnerables de la commune Gashoho.

La Croix-Rouge du Burundi a procédé à une remise officielle de 370 maisons aux familles des rapatriés et vulnérables de la province de Muyinga ce 25 octobre 2022. Les bénéficiaires de ces maisons sont des populations rapatriés et hôtes identifiées dans les 28 collines de la Commune Gashohode la province de Muyinga.

Ces maisons ont été construites dans le cadre du Projet « Amélioration de la résilience des populations vulnérables aux aléas naturels et socio-économiques », avec l’appui de la Croix-Rouge luxembourgeoise. A côté de ces maisons il y a aussi d’autres activités appuyées par la CR Luxembourgeoise notamment le traçage des courbes de niveau, la plantation des arbres agro forestiers ainsi que la construction des sources d’eau aménagées. Les bénéficiaires ont remercié la Croix- Rouge pour leur avoir construit des maisons décentes. Monsieur NEMEYIMANA Léonidas de la colline Kobero avec extase a dit : « Merci à la CRB pour la maison car quand j’ai été rapatrié, j’étais malade de sorte que je ne pouvais pas me construire une maison ». Sa femme d’ajouter : « Quand il pleuvait je cherchais où me cacher avec mes enfants et j’étais chagrinée. Pour le moment je dors dans la tranquillité avec mon mari ».

Le conseiller social du Gouverneur de Muyinga et l’administrateur de la Commune de Gashoho ont eux aussi remercié la Croix-Rouge pour son action ô combien salutaire dans la province de Muyinga. « Nous sommes très heureux que la Croix-Rouge ait contribué à la réinsertion socio-économique l’une des priorités fixées par Gouvernement dans le cadre du Plan National de Développement 2018-2027 », a précisé le conseiller social du Gouverneur. Ayant souligné que ce n’est pas seulement les 370 ménages qui ont besoin d’abri, il a demandé à la Croix-Rouge du Burundi de faire la même chose pour le reste des vulnérables. Le président de l’Aide Internationale de la Croix-Rouge de Luxembourg, M. GOEREN ROBERT MARIE EUGENE qui était présent dans les cérémonies de remise de ces maisons a salué la collaboration qui existe entre les autorités administratives et la Croix-Rouge du Burundi et a promis qu’il va plaider pour que le projet puisse parvenir aux autres vulnérables.

Le Secrétaire Général de la Croix-Rouge du Burundi, Anselme KATIYUNGURUZA, a réitéré l’engagement de la Société Nationale à toujours accompagner le Gouvernement du Burundi, surtout pour le cas d’espèce dans la réinsertion socio-économique des plus vulnérables. Il a salué l’appui de la Croix Rouge du Luxembourg pour la construction de ces abris.

Il sied de préciser qu’en plus de ces maisons, les bénéficiaires ont eu droit à des non vivres et la carte d’assurance de la Plateforme des acteurs des Mutuelles de santé du Burundi « PAMSAB ». De telles activités sont aussi en train d’être menées dans la commune Giteranyi de la même province Muyinga.