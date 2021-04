La Banque mondiale booste le système sanitaire au Burundi dans le contexte COVID19

WASHINGTON, 22 Avril 2021 - Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un financement additionnel de 54.6 millions de dollars en faveur du Projet d’appui au système de santé KIRA. Comme le projet initial, ce financement additionnel de l’Association internationale pour le développement (IDA)* vise à accroître l’utilisation des services de qualité en matière de santé de la reproduction, de la mère, néonatale, de l’enfant et de l’adolescent et, en cas de crise ou d’urgence, une composante de réponse contingente permettra un soutien immédiat et efficace au gouvernement.

« Ce nouveau financement continuera de renforcer les différents piliers du système de santé au Burundi pour le bien-être des populations, notamment les plus vulnérables », précise Jean Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burundi, la République Démocratique du Congo et l’Angola.

Le projet initial a permis d’améliorer significativement l’utilisation des services de santé essentiels, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Le nombre moyen de consultations curatives des enfants de moins de 5 ans dans les formations sanitaires est passé de 1,6 par habitant en 2010 à 2,5 en 2020 ; la proportion d’accouchements assistés par le personnel de santé qualifié est passé de 60 % en 2010 à 85 % en 2017 (Enquêtes démographiques et de santé - EDS 2010 et 2017) alors que le taux d’enfants complètement vaccinés est passé de 83 % en 2010 à 85 % en 2017.

Ce Financement additionnel continuera à appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans à travers le financement basé sur la performance, à soutenir les agents de santé communautaires pour la réalisation d’un paquet communautaire d’activités et à appuyer les écoles paramédicales pour améliorer la qualité de la formation.

Dans le contexte de la crise COVID19, le projet KIRA contribuera à améliorer les capacités des services de santé à détecter cette pandémie en renforçant les réseaux de laboratoires dans le pays. Il s’assurera également de la continuité d’activités ciblées du projet régional de lutte contre les Violences Basées sur le Genre dans les provinces de Cibitoke, Makamba et Muyinga.

Le financement additionnel du Projet KIRA inclue un don de 4,6 millions de dollars de GAVI (Alliance Globale pour les vaccins et l’immunisation).

* L’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à faible taux d’intérêt ou sans intérêts en faveur de projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l’IDA permettent d’apporter des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de personnes résidant dans les pays éligibles à son aide. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités dans 113 pays. Le volume annuel des engagements est en constante augmentation et s’est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique.

