L’hygiène dans les établissements scolaires au cœur de La Croix-Rouge du Burundi

Les programmes d’hygiène et assainissement de la Croix-Rouge du Burundi s’attèlent de plus en plus à la vulgarisation des latrines ECOSAN dans les établissements scolaires et les ménages. Ce 05 juillet 2019, L’Ecole Primaire de KAGWEMA I, de la commune Gihanga, en province Bubanza, a reçu officiellement des latrines construites par la Croix-Rouge du Burundi. Cette infrastructure tient compte de séparation des latrines pour les filles et d’autres pour les garçons. Pour préserver une bonne hygiène, trois robinets ont été également mis à la disposition de cette école pour que les écoliers puissent se laver les mains avec de l’eau propre et du savon après usage de ces latrines.

La Directrice de l’Ecole primaire de Kagwema I salue les œuvres de la Croix-Rouge et se réjouit de ce don. « Avec plus de 1000 écoliers, ces infrastructures vont sensiblement améliorer l’hygiène dans notre établissement. » Et de témoigner: « Les enfants se soucient de plus en plus au lavage des mains et les troubles digestifs dont ils aimaient nous parler ont été réduits.»

Quant à la Croix-Rouge du Burundi, elle demande à la direction de l’école de pérenniser cette bonne pratique déjà acquise et veiller à la bonne gestion de ces infrastructures. « Nos enfants sont des leaders de demain, c’est pourquoi leur santé nous préoccupe. Encouragez-les davantage pour que même demain les nouveaux écoliers apprennent des anciens les bonnes pratiques, » a martelé un représentant de la Société Nationale.

Ces infrastructures ont été construites par la Croix-Rouge avec l’appui de la Croix-Rouge de Belgique/communauté Flandre.