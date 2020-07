IOM Tableau de Bord de Suivi des Flux: Frontière à la République Démocratique du Congo, Mai 2020

VUE D’ENSEMBLE ET TENDANCES

Ce Tableau de Bord offre une analyse des tendances de mobilité des populations observées au niveau de neuf (9) points de suivi des flux dont sept (7) nouveaux points non-officiels établis à la frontière entre le Burundi et la République Démocratique du Congo à Ruhwa, Rubenga, Kaburantwa Tr6, Kagazi Tr4, Kagazi Tr6, Kigazura, Ndava Tr6, Rukana Tr1 et Rusiga Tr10. Pendant la période considérée, un total de 410 mouvements ont été observés par les enquêteurs à ces points. Environ 60 pour cent de tous les mouvements étaient entrants et 40 pour cent étaient sortants, avec tous les mouvements sortants allant vers la République Démocratique du Congo, principal pays d’origine des flux entrants enregistrés aux points de suivi des flux. Les mouvements ont considérablement diminué depuis la fin du mois de mars en raison de la restriction des mouvements de population prise par les autorités burundaises pour prévenir la flambée de COVID-19 dans le pays. Malgré la restriction de mouvement, quelques mouvements ont été observés aux deux points officiels (Rubenga et Ruhwa) au cours du mois de mai.

POINTS-CLÉS

Mouvements: Des 410 mouvements, la plupart des voyageurs avaient entre 18 et 59 ans (97%). Tous les mouvements sortants se sont dirigés vers la République Démocratique du Congo. Environ 53 pour cent des mouvements ont été effectués en traversant à pied et 44 pour cent par le biais de la nage. A cause du COVID-19, les autorités ont decidé de fermer les frontières avec la République Démocratique du Congo (qui avait confirmé des cas de COVID-19 dans le pays) pour éviter l'expansion de la pandémie au Burundi. Cela a entraîné une diminution spectaculaire des mouvements de migrants.

Durée des mouvements: Environ 22 pour cent des mouvements étaient de nature temporaire, d’un délai d’un jour à une semaine.

Raisons des mouvements: La plupart des mouvements ont été motivés par le retour à la résidence habituelle (52%), des raisons économiques (25%) ou des raisons familiales (18%). Environ 0,4 pour cent des mouvements entrants était motivé par le recours à des soins de santé.

Points de suivi des flux: Environ 25 pour cent des mouvements ont été suivi par le point de suivi Rukana Tr1, 24 pour cent des mouvements suivis via Ndava Tr6, 16 pour cent par le point de suivi Kigazura, 12 pour cent par le point Kagazi Tr4, 11 pour cent par le point Kagazi Tr6, 6 pour cent par le point Kaburantwa Tr6, 4 pour cent par le point Rusiga Tr10, 1 pour cent par le point Rubenga et le 1 pour cent restant via Ruhwa.