Forum de haut niveau visant à sensibiliser les entreprises pour l’octroi de stages de premier emploi aux jeunes diplômés

Bujumbura, 23 juin 2022 – le Gouvernement du Burundi et ses partenaires techniques et financiers – soit la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) – s’associent aujourd’hui pour organiser un Forum de Haut niveau visant à sensibiliser les entreprises publiques et privées pour l’octroi des stages de premier emploi aux jeunes diplômés au Burundi.

Au Burundi, 35% de la population est âgée de 15 à 35 ans, soit une période probable d’entrée sur le marché du travail chaque année pour des milliers de jeunes. Alors que 62 % de la population est âgée de moins de 25 ans, la promotion de l’emploi des jeunes constitue une grande priorité du pays, comme le soulignent les documents stratégiques tels que le Plan national de développement du Burundi (PND 2018-2027), la Politique nationale de l’emploi (PNE 2015-2025) ainsi que Plan d’action pour l’emploi des jeunes au Burundi (PANEJ 2021-2024).

Les freins principaux à l’emploi de ces jeunes burundais sont la précarité des emplois, l’inadéquation formationemploi ainsi que l’accès difficile au premier emploi pour les jeunes diplômés. Le PANEJ souligne que la participation des jeunes de 15-24 ans sur le marché du travail a connu une baisse continue sur les trente dernières années.

Le Gouvernement et ses partenaires reconnaissent qu'un appui accru à l'esprit d'entreprise, la création d'un environnement propice pour l’accès à l’emploi et la création d'emplois de qualité en faveur des jeunes, sont essentiels pour promouvoir la croissance économique.

Ce forum de haut niveau vient donc soutenir cette priorité d’insertion socio-économique d’une population jeune.

Sous le thème : « stage de premier emploi : opportunité de développement des jeunes », il vise à faciliter et entamer un dialogue entre le Gouvernement, le secteur privé et les partenaires clés intervenant dans l’emploi des jeunes, pour d’une part encourager les entreprises à s’engager à octroyer des stages de premier emploi aux jeunes bénéficiaires du PAEEJ et du projet OIM/BAD au cours de 2022 et 2023 ; et d’autre part à établir des mécanismes et cadres durables pour l’octroi des stages de premier emploi chaque année à venir.

Plus particulièrement, ce forum donne l’opportunité de : 1) présenter des initiatives en cours dans l’octroi des stages de premier emploi dont celles du PAEEJ et de l’OIM ; 2) de recueillir les avis, les défis et observations des entreprises sur l’octroi des stages de premier emploi ; 3) d’établir d’une base de données des entreprises qui s’engagent à octroyer des stages de premier emploi (6 mois) aux jeunes dès l’année 2022 et 2023 – à savoir un minimum de 200 jeunes diplômés à placer en entreprises dans les villes de Bujumbura et Gitega pour l’OIM, un minimum de 1,000 et 326 respectivement pour le PAEEJ et l’ABEJ (Agence burundaise pour l’emploi des jeunes) au niveau national ; et enfin de 4) dégager des mécanismes et cadres durables pour l’octroi des stages de premier emploi dans l’optique d’ouvrir des perspectives d’embauche, notamment au sein des mêmes entreprises.

En lien avec les priorités du Gouvernement du Burundi et les besoins identifiés dans le pays, ce forum est organisé sous le Haut Patronage de son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République du Burundi, par le Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, à travers le Programme d’autonomisation économique et d’emploi des jeunes (PAEEJ)– une initiative du Gouvernement du Burundi mise en place dans l’optique de contribuer à résoudre la question du chômage des jeunes ainsi que la mise en œuvre du « Projet de réduction du chômage des jeunes par le renforcement des capacités et l’implication de la Diaspora » qui est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sous le leadership du Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse et de la Culture.