Evaluation Décentralisée : Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas et par l’Union européenne et mis en œuvre par le PAM au Burundi - 2016 à 2018 (Juillet 2019)

Introduction

L’Évaluation des programmes intégrés de cantines scolaires financés par l’Ambassade des Pays Bas (Provinces Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) et par l’Union européenne (Province Gitega), mis en œuvre par le PAM au Burundi, a pour objectif d’appuyer le gouvernement du Burundi et le PAM Burundi dans le renforcement du programme national des cantines scolaires endogènes. L’Évaluation se justifie par la volonté du PAM « de mesurer le progrès des interventions à la fin de la mise en œuvre », ainsi que de « déterminer les faiblesses, les forces et les leçons du projet »14 ». L’évaluation est une évaluation sommative qui s’étend du mois d’août 2018 à la présentation du rapport final en avril 2019. La phase de collecte de données a duré plus que prévu15, faisant que la première version du rapport final n’a été présentée qu’en juin 2019

L’évaluation a donc pour raison d’être d’apprécier la contribution :

du Programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (Gitega), lequel implique la mise en œuvre d’un programme de repas scolaires et la prévention et le traitement de la dénutrition avec le financement de l’Union européenne (contribution de 5 millions d’Euros sur deux années, 2017 et 2018); et

du projet de « Promotion du développement du secteur agricole à travers les achats locaux pour l’approvisionnement des cantines scolaires et la fortification des aliments locaux dans les provinces du Nord-Ouest du Burundi », financé par le Royaume des Pays Bas.

L’une des difficultés rencontrées par l’évaluation a clairement été d’évaluer deux projets aux objectifs similaires mais différents dans leurs méthodologies de mise en œuvre.

Cette évaluation décentralisée a été commandée par le bureau du PAM au Burundi et couvre la période de 2017 à 2018. De manière plus précise, le bureau du PAM a cherché à évaluer les objectifs spécifiques suivants :

Accès à l’éducation pour les filles et les garçons à travers la performance des taux d’enrôlement ainsi que le niveau d’implication communautaire dans la prise en charge des programmes de cantines scolaires endogènes.

Accroissement des revenus des coopératives et des petits producteurs à travers leur connexion au marché des écoles et l’amélioration des conditions de production alimentaire de qualité, de gestion post récoltes et de commercialisation.

Promotion du statut nutritionnel dans les communautés et dans les écoles à travers les interventions de prévention et de traitement de la malnutrition ainsi que l’amélioration des pratiques nutritionnelles d’hygiène et d’assainissement.

La pertinence de l’évaluation des programmes de cantines scolaires endogènes avec l’appui du financement de ces deux bailleurs se justifie par la volonté de mesurer le progrès des interventions à la fin de la mise en œuvre. Les résultats de l’évaluation devraient servir de base pour justifier et continuer le plaidoyer en faveur de la poursuite des interventions citées.

Les utilisateurs prévus pour ce rapport sont en priorité le bureau de pays (BP) du PAM au Burundi, le bureau régional à Nairobi (RBN), le siège du PAM (HQ), le Bureau de l’évaluation (OEV) ainsi que le Conseil d’administration du PAM. Les autres parties prenantes à l’évaluation sont représentées par le Gouvernement du Burundi (ministères en charge de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage, de l’Éducation ainsi que la Direction nationale de l’alimentation scolaire). La Direction nationale de l’alimentation scolaire, garante de la mise en œuvre de la Politique Nationale d’Alimentation Scolaire (PNAS) attend de l’évaluation des recommandations pour continuer à fédérer les acteurs de l’Éducation autour de l’alimentation scolaire16 .

Les partenaires de mise en œuvre des deux projets, le Bureau diocésain de développement de Bubanza (BDDB) et Vision mondiale international (WVI) sont intéressés au premier chef par les résultats de l’évaluation pour s’en approprier les résultats et décider des améliorations à apporter au programme (BDDB) ou tirer les leçons apprises de sa mise en œuvre pour toute future réplication (WVI). Aussi, les bénéficiaires directs des deux projets (élèves, comités de gestion des écoles, comités de parents, coopératives, femmes enceintes et allaitantes dans les provinces et communes ciblées) sont intéressés aux résultats de l’évaluation17 . Enfin, les deux bailleurs de fonds engagés dans le financement des deux programmes dans les quatre provinces ciblées, à savoir le Royaume des Pays Bas ainsi que la Délégation de l’Union européenne au Burundi, sont aussi intéressés à connaître les résultats comme les effets des actions mises en œuvre avec leur appui.

Le calendrier d’intervention de l’évaluation a été défini en trois moments principaux, à savoir : 1) Une mission de démarrage18 qui s’est tenue au Burundi du 10 au 14 décembre 2018,; 2 ) Une mission de collecte de données19, qui s’est déroulée du 11 au 22 février à Bujumbura, en province de Gitega (projet UE) et dans les trois provinces de l’ouest (projet des Pays Bas); 3) Une phase de rédaction du rapport final d’évaluation initiée dans le courant du mois de mars, suivie d’un processus de révision et de consolidation, laquelle a abouti à la présentation du rapport final au début du mois de juin 2019.