Enquête d’évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services de santé (SARA)

Résumé exécutif

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) a relevé le pari de réaliser la première édition de l’enquête sur la disponibilité la capacité opérationnelle des services de santé (Service Availability and Readiness Assessment : SARA) avec l'appui technique et financier de la Banque Mondiale et de l’OMS. L’enquête permet d’avoir des données sur la disponibilité du personnel compétent, des équipements fonctionnels, des médicaments et les moyens de diagnostique nécessaires pour la prise en charge d’un certain nombre de pathologies et assurer des soins de qualité. L’enquête SARA possède aussi pour mesurer la qualité des données du SIS de routine.

Globalement l’indice de capacité opérationnelle des services de santé en 2017 est de 61%, les équipements essentiels et les éléments de précautions standards sont les composantes de capacités opérationnelles qui présentent les scores moyens les plus élevés qui sont respectivement de 79% et 73%. Par contre, les capacités de diagnostic et la disponibilité des médicaments essentiels ont les plus faibles scores moyens avec respectivement 52 % et 29%.

Parmi le paquet des services de Santé Maternel, du Nouveau-Né, de l’Enfant et de l’Adolescent (SMNEA) offert par les FOSA, les soins préventifs et curatifs, les soins obstétricaux de base et la Planification Familiale connaissent des taux de couverture nationale les plus élevés avec respectivement 92%, 78% et 74%. Les services de santé de l’Adolescent et les services de soins obstétricaux complets sont les plus faiblement offerts par les FOSA car ils sont respectivement à 34% et 6%. Cependant l’enquête révèle que le taux de disponibilité du personnel compétent et des directives est le plus faible (27%) pour offrir le service des soins préventif et curatif pour les enfants.

Pour les principales maladies transmissibles connues au Burundi (Paludisme, VIH/SIDA, les IST et la Tuberculose), l’enquête montre que des taux de couverture nationale les plus élevées des FOSA qui offrent ces services sont pour le paludisme (98%) et les IST (77%).

Le service de conseil et de dépistage du VIH est offert dans 75% des FOSA. Les services de diagnostic et de traitement de la tuberculose et celui de traitement et d’appui au VIH/SIDA sont les plus faiblement offerts par les FOSA car ils sont respectivement à 32% et 36%. Cependant l’enquête révèle que le taux de disponibilité du personnel compétent et des directives est le plus faible (27%) pour offrir le service des soins préventif et curatif pour les enfants. L’enquête montre que la capacité opérationnelle d’offrir prescription des ARV et suivi médical des patients est la plus faible de tous les autres services car elle est à 0%.

Concernant les principales maladies non transmissibles mais chroniques connues au Burundi (le diabète, les Maladies Cardio Vasculaire : MCV, les Maladies Respiratoires Chroniques : MRC, le Cancer du Col de l’Utérus), celles dont les services de prévention et de prise en charge sont les plus offerts par les FOSA sont le diabète (49%) et le MCV (45%). Les services de diagnostic et de prise en charge du cancer du col sont seulement offerts dans 3% des FOSA. En ce qui est de la capacité opérationnelle, les MRC et les MCV viennent en dernière position avec respectivement 26% et 32%. Le problème le plus criant est la faible disponibilité du personnel formé pour offrir ces services.

Parmi les services de chirurgie de base, les sutures, les incision et drainage des abcès, sont les plus offerts par les FOSA et sont respectivement à 75% et 73%. La biopsie de ganglions lymphatiques ou de masse ou autre (1%), l’insertion de drain thoracique (2%), la cricothyroïdotomie (2%), la réduction de l'hydrocèle (4%) et le traitement des fractures fermées (6%) sont les services de chirurgie de base les moins offerts par les FOSA.

Les éléments de capacité opérationnelle nécessaires pour faire la chirurgie de base les plus disponibles dans les FOSA sont respectivement la porte-aiguille (93%), Ciseaux chirurgicaux (74%). Les moins disponibles sont l’oxygène (5%), l’appareils de réanimation adulte et pédiatrique (11%) et la Sonde nasogastrique (18%). Les médicaments autres produits nécessaires pour ce service sont disponibles à plus de 95% des FOSA qui l’offrent sauf les attelles pour les extrémités (6%), le matériel pour plâtres (9%) et le Kétamine (injection) (10%).

Tous les services de chirurgie complémentaire attendus dans les hôpitaux de référence national sont disponibles en moyenne à plus de 80% sauf pour l’épisiotomie, le cure des hernies, l’appendicectomie, tous à 8% et le cure des hernies (électives) (40%). Le score moyen de la capacité opérationnelle pour offrir ce service est à 80%. L’équipement le plus manquant est celui d’anesthésie (40%).

Enfin l’enquête montre que le service de transfusion sanguine est disponible seulement 6% des FOSA