Dynamiques de retour des refugies et des deplaces internes dans les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Muyinga

INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS

La présente étude vient dans le prolongement d’une autre activité similaire qui a été réalisée dans les provinces du Sud et de l’Est du pays (Makamba, Rutana et Ruyigi) dans le but de mieux comprendre les dynamiques de retour des réfugiés en provenance des camps de la Tanzanie (Mtenderi, Nduta et Nyarugusu) et des déplacés internes, puis analyser leurs impacts sur les relations sociales et le pouvoir en place, les processus politiques et les conflits dans les zones de retour. Ensuite, elle vise à fournir des recommandations sur la meilleure façon d’intégrer ces dynamiques dans la programmation des interventions par différents acteurs opérant sur le terrain.

Cette recherche a bénéficié d’un appui financier par Oxfam-Novib qui, en partenariat avec CARE et Impunity Watch, et des organisations nationales (OAP, ERB, MIPAREC, THARS et La Benevolencija), exécutent le Programme « Nyubahiriza » portant sur la prévention des catastrophes environnementales et humaines, la consolidation de la paix, ainsi que la promotion de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique dans les provinces de Bujumbura, Cibitoke et Muyinga.

Ce rapport a été rédigé par Rema Burundi et revu par IRRI. Nous profitons de cette heureuse occasion pour remercier profondément l’ONG Oxfam Burundi pour le financement de cette recherche et tous les partenaires du Programme « Nyubahiriza» pour toutes leurs contributions dans la réalisation de cette recherche.