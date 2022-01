Éducation sans délai annonce une subvention de 12 millions de dollars É.-U. pour un programme pluriannuel de résilience au Burundi

Réalisé en partenariat avec World Vision et l'UNICEF, ce programme vise à mobiliser 18 millions de dollars É.-U. supplémentaires pour soutenir 300 000 enfants et adolescents vulnérables.

31 décembre 2021, New York -- En réponse aux crises interconnectées qui ont eu pour conséquence la déscolarisation de 1,9 million d'enfants et d'adolescents au Burundi, Éducation sans délai -- le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées -- a annoncé aujourd'hui un financement de démarrage de 12 millions de dollars pour déployer un premier dans le pays.

Mis en œuvre en coordination avec le Gouvernement du Burundi par des consortiums dirigés par World Vision et l'UNICEF, le programme triennal vise à mobiliser 18 millions de dollars É.-U. supplémentaires auprès de donateurs publics et privés.

La subvention de démarrage d'Éducation sans délai permettra de soutenir plus de 130 000 enfants et jeunes, dont plus de la moitié sont des filles. Entièrement financé, le programme touchera plus de 300 000 enfants et adolescents atteints par les crises interconnectées de la COVID-19, des changements climatiques et des conflits. Il visera les enfants rapatriés, déplacés internes et d'autres enfants vulnérables en leur assurant un accès à l'enseignement préscolaire (10 %), primaire (70 %) et secondaire (20 %).

Yasmine Sherif, Directrice du fonds Éducation sans délai, a déclaré : « Les enfants et les jeunes du Burundi méritent d'avoir de l'espoir et de profiter des possibilités qu'offrent les environnements éducatifs de qualité, sûrs et protecteurs. Il s'agit de leur droit humain inhérent. Cet investissement dans l'éducation de chaque fille et de chaque garçon au Burundi est un investissement dans l'avenir de la jeunesse, ainsi que dans la sécurité économique, la paix et le développement durable, alors que le pays se relève de bouleversements multiples liés aux changements climatiques, aux conflits, à la COVID-19, aux déplacements de population et à l'instabilité socioéconomique. »

Pr. François Havyarimana, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique du Burundi, a indiqué : « Au Burundi, le secteur de l'éducation manque cruellement de ressources. Cependant, le Gouvernement est engagé à coordonner les initiatives humanitaires qui soutiennent ses efforts en vue de réformer ce secteur avec pour objectif une éducation de qualité pour tous. Alors que les réformes en cours ont créé d'énormes besoins en matière de ressources humaines et financières -- notamment en terme du grand nombre d'enseignants en vue de répondre à l'augmentation du nombre d'apprenants et aux modifications du programme scolaire -- les catastrophes d'origine climatique ont à plusieurs reprises endommagé les établissements scolaires, aggravant ainsi la situation. Le Gouvernement du Burundi, à travers le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique, est honoré de ce partenariat avec Éducation sans délai et ses partenaires World Vision et l'UNICEF en vue de soutenir la continuité de l'apprentissage pour les enfants burundais, en particulier les plus vulnérables affectés par les crises humanitaires récurrentes. »

John Agbor, Représentant de l'UNICEF, a souligné : « L'UNICEF est présent au Burundi depuis 1967, accompagnant le Gouvernement dans la réalisation des droits de chaque enfant, y compris le droit fondamental à l'éducation. Des progrès notables ont été observés dans les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation ; plus particulièrement en matière de taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles. Toutefois, ces résultats positifs sont menacés par une crise multidimensionnelle. En effet, les déplacements internes, les effets des changements climatiques, la COVID-19 et d'autres maladies endémiques ont des répercussions négatives sur la scolarité des enfants. Il est urgent d'enrayer les interruptions de scolarité, qui sont une source d'abandon scolaire. Le nouveau programme pluriannuel va appuyer la continuité de l'apprentissage pour tous les enfants dans les provinces ciblées. Il permettra également de réduire les risques d'exploitation et d'abus et de renforcer la résilience des familles vulnérables -- en particulier les filles et les femmes -- grâce au renforcement des capacités de négociation, de gestion de la santé et du bien-être, et d'accès aux opportunités économiques. »

Marthe Mbengue, Directrice de World Vision Burundi, a déclaré : « Avec le retour important des réfugiés burundais et l'augmentation des déplacements internes dus aux catastrophes naturelles, les écoles et les sites de relocalisation accueillant des enfants déplacés connaissent une fréquentation excessive, ce qui a une incidence négative sur les conditions d'apprentissage. Certaines localités sont également touchées par des catastrophes qui sont exacerbées par l'impact socioéconomique de la COVID-19 et par des maladies endémiques récurrentes telles que le choléra et le paludisme. Lors d'une récente visite dans les zones d'opérations de World Vision dans le pays, j'ai pu m'entretenir avec des élèves d'écoles primaires. Ils et elles m'ont fait part de leurs rêves de devenir médecins, militaires, présidents, enseignants, femmes d'affaires, etc. Ce programme arrive à point nommé au Burundi et aidera les enfants les plus vulnérables touchés par le déplacement et dans les communautés d'accueil à réaliser ces rêves ; il renforcera le système et l'environnement éducatif à tous les niveaux et améliorera la résilience des familles. »

Une crise humanitaire de grande ampleur

Environ 2,3 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Burundi aujourd'hui, dont 700 000 sont en besoin critique.

Après une période d'instabilité, des centaines de milliers de réfugiés burundais rentrent chez eux. L'afflux de personnes retournées ajoute de la pression sur les budgets, affectant les efforts menés en faveur d'un accès universel et équitable à l'éducation.

Les changements climatiques ont des effets dévastateurs sur la population du Burundi. Des écoles ont été détruites par la multiplication des tempêtes violentes, des populations ont été déplacées, et les enfants et les adolescents sont exposés à des risques élevés d'abandon scolaire, de travail et d'exploitation des enfants, de mariage précoce, de violence basée sur le genre et d'autres violations de leurs droits fondamentaux.

Reconstruire en mieux

Le programme pluriannuel de résilience vise à fournir des solutions éducatives holistiques pour relever ces défis, tout en améliorant la protection et le bien-être des enfants et des adolescents vulnérables.

Il vise à lever les obstacles structurels qui empêchent les enfants et les jeunes vulnérables d'accéder à une éducation inclusive de qualité et équitable. Les activités prévues comprennent la mise en place d'espaces d'apprentissage sûrs, protecteurs et résilients pour les enfants, ainsi que le soutien aux enseignants pour qu'ils puissent soutenir des résultats de qualité en matière d'apprentissage et assurer un appui en matière de santé mentale et de soutien psychosocial.

Afin de faire face à des bouleversements climatiques de plus en plus graves, à la pandémie de COVID-19 et à d'autres crises, le programme permettra de renforcer les capacités institutionnelles des écoles et des autorités afin de mettre en place les plans, les politiques et les mécanismes d'adaptation nécessaires pour renforcer la résilience à long terme.

