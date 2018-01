Des milliers de réfugiés congolais en déficit d'assistance au sud du Burundi

Depuis ce mercredi 24 janvier 2018, les populations de la commune de Rumonge dans la Province de Rumonge et celles de la Commune de Nyanza-Lac dans la Province de Makamba observent un afflux massif de réfugiés congolais. Jusqu’à 14 heures, ce vendredi 25/01/2018, l’on en dénombrait 4385.

Les principaux points d’entrée de ces derniers sont les localités de Kabonga et Mugerama dans la commune de Nyanza-Lac et la commune de Rumonge à partir du Port de Rumonge et des localités de Kanenge et Kagongo.

Les volontaires de la Croix-Rouge s’occupent de l’accueil de ces gens mais se heurtent à de principaux problèmes. Ils sont notamment liés à la précarité hygiénique. En effet, ces réfugiés manquent de latrines d’eau potable, de nourriture. D'autres défis sont l'absence de soins de santé ainsi que l’étroitesse de l’espace d’accueil.

Les acteurs humanitaires multiplient des réunions de coordination en vue de mener une action synergique et coordonnée en faveur de ces réfugiés.