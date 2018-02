Dans certaines provinces les inscrits au rôle ont dépassé les 100 %

BUBANZA/CANKUZO/BUJUMBURA/BURURI/MAKAMBA/GITEGA,19 fév 2018 : L’opération d’inscription au rôle d’électeur pour le referendum constitutionnel de mai prochain et les élections générales de 2020 a pris fin samedi le 17 févier 2018 dans toutes les provinces du pays. Dans la plupart de provinces les chiffres montrent l’engouement que la population a réservé à cette activité.

En province Bubanza (Nord-Ouest du Burundi) la population s’est fait enrôler sur un taux de 111.07%par rapport aux prévisions, selon la CEPI Bubanza. Sur 206867 personnes qui étaient attendues dans toute la province de Bubanza, 229781 se sont faits inscrire, dont 114809 hommes et 114972 femmes, soit sur un taux de 111.07%. En effet, la commune Bubanza prend le devant avec 53934 inscrits, 49625 en commune Gihanga, 44420 à Mpanda, 47290 en commune Musigati et 34512 en commune Rugazi. Le président de la CEPI Bubanza, Pierre Niyimpa a indiqué que cette activité s’est déroulée sans contrainte majeure.

En province Cankuzo, la Commission Electorale Provinciale Indépendante (CEPI) se dit satisfaite des résultats provisoires enregistrés dans l’opération d’enrôlement et salut la bonne collaboration qui a existé entre la CEPI et les partenaires électoraux quant à la mobilisation de la population concernée précisant que sur 119.957 personnes attendues 149.409 soit 124,55%.

Selon Mme Valérie Serushahu, Présidente de la CEPI-Cankuzo, parmi les 149.409 personnes qui se sont fait enrôler, les femmes s’élèvent à 79.750 et les hommes à 69.659. C’est-à-dire 53,37% de femmes et 46,63% des hommes. Les chiffres montrent que la commune de Mishiha vient en première position car, sur 26.451 personnes prévues, 37.735 soit 141,66% se sont fait enrôler suivie par la commune de Kigamba où sur 20.667 prévues, 25.506 soit 123,41% se sont fait enrôler. Sur 29.701 personnes prévues en commune de Gisagara, 36.189 soit 121,84% se sont fait enrôler tandis que sur 25.133 personnes prévues en commune de Cankuzo, 29.745 soit 118,35% se sont fait enrôler et sur 18.005 personnes prévues en commune de Cendajuru 20.232 soit 112,36% se sont fait enrôler.

Au niveau des communes également, le constat c’est que l’effectif des femmes qui se sont fait enrôler dépasse largement celui des hommes. La CEPI de Cankuzo salut la bonne collaboration qui a existé entre la CEPI et les partenaires électoraux en l’occurrence l’administration, les partis politiques, les confessions religieuses qui n’ont ménagé aucun effort dans la mobilisation de la population concernée pour répondre massivement.

En province Bujumbura, le gouverneur Nadine Gacuti se dit satisfaite des résultats de l’opération car, le taux de participation a dépassé largement les prévisions. Sur un effectif de 242971personnes attendues, 303911 se sont faites enrôler soit un taux de 125,08% dont 148306 femmes (48,7%) et 155605 hommes (51,2%). Le président de la CEPI, M. Nathanaël Nimbona a précisé que la commune Mutimbuzi vient en tête avec 75792 inscrits, Isare 2ième avec 50377, Kanyosha 3ième avec 36000, Kabezi 30672, Mubimbi 25943, Nyabiraba 25452, Mutambu 24288, Mugongomanga 15505 et enfin, Mukike avec 13919 inscrits.

En province Bururi, le nombre d’inscrits a également dépassé les prévisions de la CENI. Au total, 177434 personnes ont été enrôlées sur les 138 228 prévues, soit un dépassement de 39 206, soit un taux de participation de 128 ,36%. La commune de Bururi vient en tête avec 47 514 suivie par la commune Mugamba avec 32 815, la commune de Songa en troisième position avec 27981, Matana 27443, Rutovu 23 379 et enfin la commune de Vyanda avec 18 302.

En province Makamba, la Commission Electorale Provinciale Indépendante (CEPI) Makamba est satisfaite du déroulement de l’inscription des candidats électeurs, M. Emmanuel Bugabo, le président de la CEPI Makamba dit que 284889 candidats électeurs dont 141666 hommes et 143223 femmes ont été enregistrés avec un dépassement de 37452, soit un taux de M. Bugabo a indiqué que la commune de Nyanza-Lac est en tête avec 78492 électeurs, la commune Makamba est 2e avec 57983 électeurs, la 3e commune est Kayogoro a 56402, Mabanda vient en 4e position avec 38053, Kibago 5e a 28022 électeurs et enfin Vugizo a 25937 candidats électeurs.

En province Gitega, la présidente de la commission électorale provinciale indépendante (CEPI), Mme Jacqueline Ngabirano se dit largement satisfaite du taux de participation de la population de Gitega (centre du pays) à l’enrôlement au référendum constitutionnel. Elle a rapporté que 437 566 personnes ont répondu au rendez-vous sur une projection de 386 452 personnes, soit un taux de participation de 113,2%.

Pareille satisfaction est aussi exprimée par l’autorité provinciale, Venant Manirambona, qui félicite, à cet effet, non seulement la population à sa charge pour s’être acquittée de son devoir civique, mais aussi les responsables administratifs à tous les niveaux pour n’avoir rien ménagé pour la mobilisation sans faille de la population à cette activité d’enrôlement.

abp