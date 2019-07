Buterere: Les Victimes Des Inondations De Décembre 2018 Et D’autres Vulnérables Assistés

La Croix-Rouge du Burundi a procédé ce lundi 29/7/219 à la distribution de vivres et non vivres à 152 ménages sinistrés de la zone de Buterere. Il s’agit de 101 ménages victimes des inondations de décembre 2018, de 40 ménages constitués de rapatriés de la Tanzanie et enfin 11 ménages ayant comme chef de ménage une personne vivant avec un handicap. Cette activité a été réalisée avec l’appui de l’Ambassade de Chine au Burundi.

En présence de l’Ambassadeur, 4104 kg de riz ont été distribués ainsi que 1368 kg de haricots, 285 l d’huile, 57kg de sel, 243 kg de sucre, 810kg de farine de bouillie accordés à 72 ménages ayant des enfants de moins de 5 ans. A cela s’ajoutent des articles non alimentaires dont chaque ménage s’est vu accordé un kit cuisine, 5 savons, 2 bassins, 2 bidons et 3 moustiquaires.

Pour Pamphile Kantabaze, Président de la Croix-Rouge du Burundi, les volontaires de sa Société Nationale veillent à soulager les souffrances de leurs voisins les plus démunis est ainsi qu’avec le concours de l Administration locale, les ménages ciblés ont pu être identifiés.

C’était un ouf de soulagement pour Jeanette Kandikandi dont le ménage a été assisté. Pour elle, ses enfants pourront manger à satiété et d’une alimentation équilibrée. »Il ne reste plus que la réhabilitation de ma maison endommagée par les inondations de l’année dernière », regrette-t-elle.