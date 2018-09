Burundi : une aide d’urgence a été distribuée aux familles burundaises expulsées du Rwanda

Antoinette est mère de six enfants et elle n'a plus rien pour subvenir à leurs besoins. Son triste sort est aussi celui de quelque 1800 familles burundaises récemment expulsées du Rwanda.

Pour améliorer leur situation humanitaire précaire, ces familles et leurs familles d'accueil au Burundi ont reçu une assistance d'urgence en vivres et autres biens essentiels de ménage par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ; en collaboration avec la Croix-Rouge du Burundi (CRB).

Chaque famille a reçu une ration alimentaire complète composée de 60 kg de farine de maïs, 20 kg de haricot, 10 litres d'huile raffinée et 1 kg de sel. Un kit de biens de ménages essentiels composé de 2 jerricans, 1 seau, du savon, 3 couvertures, 2 moustiquaires, 3 nattes, 1 bâche et un kit de cuisine ont aussi été distribués à chaque famille.

« Nous étions dénués du nécessaire. Cette assistance va m’aider à subvenir aux besoins de mes six enfants », explique Antoinette.

Cette assistance a été distribuée par le personnel du CICR en collaboration avec les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi.

« Nous avons mobilisé nos équipes en urgence afin de leur porter secours, et éviter que la situation humanitaire ne se dégrade », explique Christian Gneba, responsable des programmes de sécurité économique au bureau du CICR au Burundi.

« Nous étions dans un dénuement total, car nous avons tout laissé au Rwanda. Nous remercions le CICR pour cette assistance », raconte Eric.

« À côté de l’assistance reçue, j’ai pu entrer en contact avec mes proches restés au Rwanda et les rassurer grâce aux téléphones mis à disposition par le CICR. Ils étaient très contents d’avoir mes nouvelles ».