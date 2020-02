Ce tableau de bord présente des informations sur les urgences au Burundi pour la semaine du 19 au 25 janvier 2020. La DTM a identifié 2 808 personnes réparties dans 594 ménages, affectées par les pluies torrentielles et les pluies torrentielles et les glissements de terrain dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumura Rural, et Rutana.