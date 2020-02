Ce tableau de bord présente des informations sur les urgences au Burundi pour la semaine du 03 au 09 février 2020. La DTM a identifié 1 286 personnes affectés et 977 personnes déplaceés a cause de pluies torrentielles et les glissements de terrain dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumura Rural, et Rutana.​