Burundi Rapport d'impact dans le pays

Le Burundi affiche des progrès dans la lutte contre les trois maladies, malgré plusieurs épisodes d’instabilité et une population mobile (réfugiés et déplacés internes) en situation précaire. Depuis 2003, avec près de 300 millions de dollars US investis, le Fonds mondial appuie les efforts du gouvernement et des partenaires pour combattre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et pour mettre en place des systèmes de santé résistants et pérennes.

Le Fonds mondial est un partenaire important dans le domaine de la santé au Burundi. Il contribue à la majorité des financements des produits de santé en lien avec le VIH, la tuberculose et le paludisme, tout en appuyant les plans stratégiques nationaux dans la lutte contre les trois maladies. En collaboration avec les programmes nationaux, la société civile et les partenaires techniques et financiers, les succès dans la lutte contre les trois maladies incluent : la mise à l’échelle de l’accès aux médicaments antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH, la décentralisation des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose, ainsi que la dernière campagne de distribution de moustiquaires qui a conduit à une réduction de 40 pour cent du nombre de cas de paludisme à fin 2017.