Burundi : Rapport de suivi périodique Plan de Réponse Humanitaire - Janvier à juin 2021

RAPPORT DE SUIVI PÉRIODIQUE

Le rapport de suivi périodique est produit en collaboration avec les sept secteurs humanitaires actifs au Burundi. Il présente les progrès réalisés à travers une analyse qualitative et quantitative des indicateurs de résultats dans le plan de réponse humanitaire du Burundi. Ce rapport couvre la période de janvier à juin 2021.

Le contexte

En 2021, l'analyse de besoins humanitaires a identifié 2,3 millions de personnes dans le besoin d'assistance humanitaire. Pour répondre aux besoins de ces personnes, les partenaires humanitaires ont élaboré un plan de réponse multisectorielle pour assister 1,1 million de personnes vulnérables (personnes déplacées internes, rapatriés, et autres catégories de la population vulnérables affectées par les urgences y compris, les communautés d'accueil, les victimes de catastrophes naturelles non déplacées, les personnes en situation d'insécurité alimentaire et les personnes vivant avec handicap etc.).

Le rapport

Ce rapport présente les réalisations rapportées par les secteurs opérationnels (Abris et Articles NonAlimentaires, Eau, Hygiène et Assainissement, Education, Nutrition, Protection, Santé et Sécurité Alimentaire) pour la période allant de janvier à juin 2021.

A la fin du mois de juin 2021, à travers les interventions du plan de réponse humanitaire, les acteurs hu manitaires ont assisté 354 133 personnes (33,5% de la cible) avec un soutien financier rapporté de 12,9% du total requis. Cette performance a été rendue possible grâce à des financements humanitaires qui n'ont pas encore été rapportés via l'outil de suivi de financement (FTS).

Le pourcentage des réalisations des secteurs est une estimation réalisée par le calcul de la moyenne géométrique des niveaux de réalisations de l'ensemble des indicateurs sectoriels.

Le rapportage se fait à travers l'outil de planification et de suivi de la réponse, plus connu sous son appelation anglaise, Response Planning and Monitoring (RPM).

Chaque secteur est responsable de la qualité et la validité des données rapportées.